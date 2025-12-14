Трамп о теракте в Сиднее: «Ужасное событие»

Президент США Дональд Трамп прокомментировал теракт в Сиднее и нападение на американских военнослужащих в Сирии.

Как сообщает Report, американский лидер, выступая в Белом доме, назвал нападение на пляже в Сиднее "ужасным событием", выразив при этом полное уважение "храброму человеку", который помешал сиднейскому стрелку завершить атаку.

"Во время атаки в Австралии очень смелый человек вступил в схватку с одним из нападавших и спас множество жизней", сказал Трамп.

Он также коснулся нападения ИГИЛ на американо-сирийский патруль в Пальмире.

"У нас трое великих патриотов погибли из-за плохих людей. Это были не власти Сирии, а ИГИЛ. Правительство Сирии сражалось на нашей стороне", - заявил президент США.

