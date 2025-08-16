Канцлер Германии Мерц заявил о солидарности Европы по вопросу Украины
Правительство Украины может рассчитывать на «непоколебимую солидарность» со стороны европейских стран в достижении мира.
Об этом 16 августа сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц в социальной сети X (бывш. Twitter).
«Украина может рассчитывать на нашу непоколебимую солидарность в наших усилиях по достижению мира, который обеспечит жизненно важные интересы безопасности Украины и Европы», — следует из публикации.
Кроме того, канцлер выразил поддержку усилиям президента США Дональда Трампа по вопросу разрешения украинского кризиса и достижения мира.
Источник: Iz.Ru
