Канцлер Германии Мерц заявил о солидарности Европы по вопросу Украины

Правительство Украины может рассчитывать на «непоколебимую солидарность» со стороны европейских стран в достижении мира.

Об этом 16 августа сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц в социальной сети X (бывш. Twitter).

«Украина может рассчитывать на нашу непоколебимую солидарность в наших усилиях по достижению мира, который обеспечит жизненно важные интересы безопасности Украины и Европы», — следует из публикации.

Кроме того, канцлер выразил поддержку усилиям президента США Дональда Трампа по вопросу разрешения украинского кризиса и достижения мира.

Источник: Iz.Ru