Дочь известной турецкой певицы Гюллю арестована по делу об убийстве

Задержанная ранее полицией по обвинению в умышленном убийстве дочь знаменитой турецкой певицы Гюллю, Тугъян Улькем Гюльтер, приговорена к аресту.

Гюльтер была отправлена в тюрьму прямо из зала суда.

Кроме того, завершено судебное следствие в отношении Султан Нур Улу, подруги Гюльтер, которая находилась с ней в одной комнате в день происшествия. Решением суда в отношении нее была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В рамках следствия Ариф Улу и еще два человека, которые были задержаны, освобождены из-за недостаточности улик.

Следует отметить, что Тугъян Улькем Гюльтер, является подозреваемой в смерти Гюллю, которая погибла, выпав из окна своего дома в Ялове 26 сентября. Были обнаружены сообщения, указывающие на то, что она желала смерти своей матери.

