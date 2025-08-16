Мелания Трамп передала через мужа письмо Путину

Президент США Дональд Трамп во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске передал ему письмо от своей жены Мелании.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух неназванных чиновников Белого дома.

Они не стали приводить содержание послания, уточнив лишь то, что оно касается судеб детей, похищенных во время войны в Украине.

Как отмечает агентство, сама Мелания Трамп не сопровождала супруга во время поездки в Анкоридж, где в пятницу прошла встреча двух лидеров.