 Мелания Трамп передала через мужа письмо Путину | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Мелания Трамп передала через мужа письмо Путину

First News Media10:01 - Сегодня
Мелания Трамп передала через мужа письмо Путину

Президент США Дональд Трамп во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске передал ему письмо от своей жены Мелании.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух неназванных чиновников Белого дома.

Они не стали приводить содержание послания, уточнив лишь то, что оно касается судеб детей, похищенных во время войны в Украине.

Как отмечает агентство, сама Мелания Трамп не сопровождала супруга во время поездки в Анкоридж, где в пятницу прошла встреча двух лидеров.

Поделиться:
1522

Актуально

Мнение

Дипломатия без слов: Жесты, позы, эмоции лидеров на встрече в Вашингтоне

Общество

На Каспии произошло землетрясение

Xроника

Гендиректор ВОЗ поздравил Ильхама Алиева с достижением соглашения с Арменией

В мире

Переговоры России и США на Аляске завершились - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В мире

Турция подарила Мальдивам десантно-штурмовой катер TCG Volkan - ФОТО

Трамп проинформировал европейских лидеров об итогах встречи с Путиным

Ушаков: Тема проведения саммита Путина, Трампа и Зеленского пока не затрагивалась

В Кувейте 23 человека погибли за одну неделю от алкоголя с метанолом

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новая инвестиция SOFAZ в Италии - эволюция партнёрства от углеводородов к устойчивой энергетике - ФОТО - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

В РФ мигрантам запретили работать курьерами

Переговоры России и США на Аляске завершились - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В России больше не будет звонков в WhatsApp и Telegram

Роналду сделал предложение Джорджине Родригес - ФОТО

Последние новости

На Каспии произошло землетрясение

Сегодня, 12:50

Турция подарила Мальдивам десантно-штурмовой катер TCG Volkan - ФОТО

Сегодня, 12:40

Гендиректор ВОЗ поздравил Ильхама Алиева с достижением соглашения с Арменией

Сегодня, 12:30

ЦСИ: 77,2% респондентов считают совместную декларацию между Баку и Иреваном успешным дипломатическим шагом

Сегодня, 12:20

Трамп проинформировал европейских лидеров об итогах встречи с Путиным

Сегодня, 12:10

Ушаков: Тема проведения саммита Путина, Трампа и Зеленского пока не затрагивалась

Сегодня, 12:00

В Кувейте 23 человека погибли за одну неделю от алкоголя с метанолом

Сегодня, 11:50

Зеленский планирует в понедельник в Вашингтоне обсудить с Трампом все детали по завершению войны

Сегодня, 11:36

Рубио: России и США предстоит долгий путь, но стороны добились прогресса

Сегодня, 11:26

Трамп после саммита на Аляске провел телефонный разговор с Зеленским

Сегодня, 11:15

Пресечена попытка ввоза крупной партии наркотиков из Ирана в Азербайджан

Сегодня, 11:01

Трамп: Совет Зеленскому - заключить соглашение

Сегодня, 10:57

Мелания Трамп передала через мужа письмо Путину

Сегодня, 10:01

В Товузском районе зафиксировано землетрясение

Сегодня, 09:56

Путин возложил цветы к могилам советских летчиков на Аляске - ВИДЕО

Сегодня, 04:10

Переговоры России и США на Аляске завершились - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 04:00

Трамп заявил о согласовании с Путиным «многих пунктов» по Украине

Сегодня, 03:46

Путин выразил надежду на открытие дороги к миру в Украине

Сегодня, 03:40

Путин пригласил Трампа встретиться в Москве

Сегодня, 03:32

Трамп рассказал о большом прогрессе в переговорах и отсутствии сделки

Сегодня, 03:29
Все новости
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Интервью 1news.az с основателем и руководителем Restart Initiative Эмином Милли. - Как бы вы кратко сформулировали миссию Restart Initiative? - Мы создаем12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06