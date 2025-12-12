 ЕС принял решение о бессрочной заморозке активов России | 1news.az | Новости
В мире

ЕС принял решение о бессрочной заморозке активов России

First News Media23:28 - 12 / 12 / 2025
ЕС принял решение о бессрочной заморозке российских активов, сообщает Reuters.

Бельгия поддержала долгосрочную блокировку активов Москвы при голосовании в Совете ЕС, так же как и Италия, Мальта и Болгария. Однако это голосование «ни при каких обстоятельствах не предопределяет решения о возможном использовании российских иммобилизованных активов, которое должно быть принято на уровне руководителей», заявили в ЕС.

Речь идет о заморозке российских активов на сумму €210 млрд на неопределенный срок вместо голосования каждые шесть месяцев о ее продлении. Это устраняет риск того, что Венгрия и Словакия, у которых хорошие отношения с Россией, в какой-то момент могут отказаться продлить блокировку, вынудив Брюссель вернуть деньги Москве, отмечает агентство. Бессрочная мера призвана убедить Бельгию поддержать план ЕС по использованию российских средств для предоставления Украине кредита до €165 млрд на покрытие военных и бюджетных нужд в 2026 и 2027 годах.

Источник: РБК

