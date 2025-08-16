Зеленский планирует в понедельник в Вашингтоне обсудить с Трампом все детали по завершению войны
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 18 августа, планирует в Вашингтоне обсудить с президентом США Дональдом Трампом все детали относительно завершения войны.
«Все детали по завершению убийств, по завершению войны собираюсь обсудить с Президентом Трампом в Вашингтоне в понедельник. Благодарен за приглашение», - написал Зеленский в телеграмм-канале в субботу после телефонного разговора с Трампом.
Источник: «Интерфакс-Украина»
