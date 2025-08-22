В Туркменбаши состоялась встреча высокого уровня между Туркменистаном, Азербайджаном и Узбекистаном - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

22 августа в Туркменбаши состоялась встреча высокого уровня между Туркменистаном, Азербайджанской Республикой и Республикой Узбекистан.

13:45

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, сначала Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев сделали совместное фото.