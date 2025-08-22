В Туркменбаши состоялась встреча высокого уровня между Туркменистаном, Азербайджаном и Узбекистаном - ФОТО - ОБНОВЛЕНО
22 августа в Туркменбаши состоялась встреча высокого уровня между Туркменистаном, Азербайджанской Республикой и Республикой Узбекистан.
13:45
В Туркменбаши началась встреча высокого уровня между Туркменистаном, Азербайджанской Республикой и Республикой Узбекистан.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, сначала Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев сделали совместное фото.
