В Баку создается пешеходная зона, которая соединит площадь Фонтанов и Зимний парк - ФОТО

Специалисты проанализировали возможности оптимального соединения двух обширных пешеходных зон столицы - Площади фонтанов и Зимнего парка, в результате чего был подготовлен соответствующий проект.

В ближайшие дни начнется реализация проекта, разработанного экспертами на основе мирового опыта, по преобразованию улицы Ислама Сафарли - одного из самых посещаемых мест жителями и гостями города.

Как передает 1news.az со ссылкой на Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA), улица Ислама Сафарли, окруженная историческими зданиями XIX-XX веков, в настоящее время находится в эпицентре автомобильного хаоса.

При этом данная улица не имеет никакого транзитного значения. Жители и туристы, посещающие город, не могут ознакомиться с историческими памятниками, расположенными на этой улице, из-за плотного автомобильного движения. Из-за узких тротуаров и большого потока пешеходов на улице Ислама Сафарли эта территория фактически уже активно используется участниками движения без автомобилей.

Учитывая все эти факторы, планируется полная пешеходизация улицы Ислама Сафарли с целью соединения популярных среди пешеходов территорий - Зимнего парка и Площади фонтанов.

Проект также создаст условия для развития существующей торговой деятельности в этом районе, повысит интерес жителей и туристов к историческим памятникам и обеспечит безопасность людей во время прогулок.

На пересечениях улицы Ислама Сафарли с другими улицами будут созданы специальные безопасные проезды для автомобилей. Некоторые парковочные места будут перенесены на пересекающиеся улицы с сохранением доступности, также будут организованы дополнительные места. В то же время будут созданы условия для въезда на улицу оперативных и коммунальных служебных автомобилей.