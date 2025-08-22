В Азербайджане количество пассажиров, воспользовавшихся автобусным транспортом, превысило 1 миллиард человек

По всей стране количество пользователей автобусного транспорта увеличилось на 57 791 600 человек.

Как сообщает Oxu.Az, соответствующую информацию распространило Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Отмечается, что за первые семь месяцев прошлого года услугами автобусного транспорта воспользовались 947 млн человек, а за аналогичный период 2025 года этот показатель достиг 1 млрд 5 млн пассажиров.