Президент: Ханкендинская швейная фабрика – очень большой дар братского узбекского народа возрождающемуся Карабахскому региону

В настоящее время на крупной швейной фабрике, созданной по инициативе Шавката Миромоновича [Мирзиёева], трудится более двухсот человек.

Подавляющее большинство их – женщины, и в результате расширения фабрики число сотрудников увеличится в несколько раз.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы по итогам встречи высокого уровня между Туркменистаном, Азербайджаном и Узбекистаном.

«Это очень большой дар братского узбекского народа Азербайджану и возрождающемуся Карабахскому региону», - подчеркнул глава государства.