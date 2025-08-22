«Большой сезон» для UNEC: «экономистки» приятно удивляют крупными трансферами

Азербайджанские волейбольные клубы в это межсезонье достаточно активны на трансферном рынке.

Но особое внимание начал привлекать UNEC, который до того не хватал звезд с неба. Однако сейчас команда запоминается интересными трансферами и желанием бросить вызов признанным фаворитам.

UNEC продолжительное время выступает в Суперлиге, но его результаты всегда были достаточно скромны.

Прежде всего потому, что команда опиралась на собственных воспитаниц и не привлекала игроков из-за рубежа.

Но теперь ситуация изменилась, «экономистки» становятся на профессиональные рельсы и уже сделали достаточно громкие приобретения. На пост главного тренера приглашен итальянский специалист Джованни Торчио, который в прошлом сезоне привел к бронзовым медалям «Национальную Академию Авиции», а до того работал в Финляндии и Бельгии.

Среди приобретений обращает на себя внимание нападающая сборной Азербайджана Маргарита Степаненко.

Она стала чемпионкой Израиля в составе «Маккаби Ашдод», также выступала в венгерской, польской, греческой, турецкой и российской лигах и спустя восемь лет вернулась в национальное первенство. «Я подписала контракт с молодой командой UNEC, но у нее очень амбициозные цели. Мне очень хочется реализовать их вместе с ней, а также показать хорошую, качественную игру», - с воодушевлением призналась Степаненко.

Также у «экономисток» есть и усиления из США. Состав пополнили блокирующая Мелоди Пейдж и нападающая Лорен Кларк. При этом, обе уже имеют опыт выступления в Европе – Пейдж выступала за румынский «Клуж», а Кларк провела прошлый сезон во французском «Сенс Воллей 89». А на позицию связующей у команды есть уже две волейболистки: болгарская связующая Андреа Цветанова, защищавшая цвета непальского «Катманду Спайкерс», и украинка София Веденеева, игравшая на родине за клубы из Прикарпатья и Черновцов.

UNEC привлек в состав и белорусску Елену Климович, для которой это будет одиннадцатый клуб в профессиональной карьере. В свое время она пять лет отыграла за бакинский «Локомотив», далее выступала в Италии, Финляндии, Турции и Израиле, а в прошлом сезоне вернулась в чемпионат Азербайджана. Выиграв бронзу с «Национальной Академией Авиации», опытная блокирующая затем откликнулась на предложение «экономисток».

К слову, Климович стала не единственной, кто пришел в команду из стана «авиаторш». Можно упомянуть и либеро Лейлу Паршкову, которая в разные годы также играла за «Азеррейл» и «Гянджу».

Все вышеперечисленные трансферы показывают, насколько серьезно «экономистки» заряжены на чемпионат.

А это означает повышение конкуренции в лиге и, как следствие, больше качественного волейбола. Это будет во всех смыслах «большой сезон» для серьезно усилившегося UNEC.