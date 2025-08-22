 «Большой сезон» для UNEC: «экономистки» приятно удивляют крупными трансферами | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Спорт

«Большой сезон» для UNEC: «экономистки» приятно удивляют крупными трансферами

First News Media16:05 - Сегодня
«Большой сезон» для UNEC: «экономистки» приятно удивляют крупными трансферами

Азербайджанские волейбольные клубы в это межсезонье достаточно активны на трансферном рынке.

Но особое внимание начал привлекать UNEC, который до того не хватал звезд с неба. Однако сейчас команда запоминается интересными трансферами и желанием бросить вызов признанным фаворитам.

UNEC продолжительное время выступает в Суперлиге, но его результаты всегда были достаточно скромны.

Прежде всего потому, что команда опиралась на собственных воспитаниц и не привлекала игроков из-за рубежа.

Но теперь ситуация изменилась, «экономистки» становятся на профессиональные рельсы и уже сделали достаточно громкие приобретения. На пост главного тренера приглашен итальянский специалист Джованни Торчио, который в прошлом сезоне привел к бронзовым медалям «Национальную Академию Авиции», а до того работал в Финляндии и Бельгии.

Среди приобретений обращает на себя внимание нападающая сборной Азербайджана Маргарита Степаненко.

Она стала чемпионкой Израиля в составе «Маккаби Ашдод», также выступала в венгерской, польской, греческой, турецкой и российской лигах и спустя восемь лет вернулась в национальное первенство. «Я подписала контракт с молодой командой UNEC, но у нее очень амбициозные цели. Мне очень хочется реализовать их вместе с ней, а также показать хорошую, качественную игру», - с воодушевлением призналась Степаненко.

Также у «экономисток» есть и усиления из США. Состав пополнили блокирующая Мелоди Пейдж и нападающая Лорен Кларк. При этом, обе уже имеют опыт выступления в Европе – Пейдж выступала за румынский «Клуж», а Кларк провела прошлый сезон во французском «Сенс Воллей 89». А на позицию связующей у команды есть уже две волейболистки: болгарская связующая Андреа Цветанова, защищавшая цвета непальского «Катманду Спайкерс», и украинка София Веденеева, игравшая на родине за клубы из Прикарпатья и Черновцов.

UNEC привлек в состав и белорусску Елену Климович, для которой это будет одиннадцатый клуб в профессиональной карьере. В свое время она пять лет отыграла за бакинский «Локомотив», далее выступала в Италии, Финляндии, Турции и Израиле, а в прошлом сезоне вернулась в чемпионат Азербайджана. Выиграв бронзу с «Национальной Академией Авиации», опытная блокирующая затем откликнулась на предложение «экономисток».

К слову, Климович стала не единственной, кто пришел в команду из стана «авиаторш». Можно упомянуть и либеро Лейлу Паршкову, которая в разные годы также играла за «Азеррейл» и «Гянджу».

Все вышеперечисленные трансферы показывают, насколько серьезно «экономистки» заряжены на чемпионат.

А это означает повышение конкуренции в лиге и, как следствие, больше качественного волейбола. Это будет во всех смыслах «большой сезон» для серьезно усилившегося UNEC.

Поделиться:
330

Актуально

Политика

Президент: Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан занимают важную ...

Спорт

Азербайджанский борец одержал победу над армянским соперником и стал чемпионом ...

Общество

Разрешения на поездки в Карабах и Восточный Зангезур теперь можно получить на ...

Общество

Еще 68 семьям, переселившимся в агдамское село Хыдырлы, вручены ключи от домов - ...

Спорт

Азербайджанский борец одержал победу над армянским соперником и стал чемпионом мира

«Большой сезон» для UNEC: «экономистки» приятно удивляют крупными трансферами

Трагически погиб сын президента Федерации кэмпо Азербайджана - ФОТО

Олимпийская чемпионка Иман Хелиф опровергла заявления о завершении карьеры

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Президент «Барселоны» Лапорта: мы нашли решения, чтобы зарегистрировать двух новых игроков

Лига чемпионов: «Карабах» разгромил «Ференцварош» - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Бавария» переиграла «Штутгарт» в матче за Суперкубок Германии

Члены семьи Анатолия Банишевского побывали в гостях у клуба «Нефтчи»

Последние новости

Азербайджанский борец одержал победу над армянским соперником и стал чемпионом мира

Сегодня, 20:08

Трамп предпочел бы не присутствовать на возможной встрече Путина и Зеленского

Сегодня, 20:00

Задержан мужчина, обманувший людей под видом организации паломничества

Сегодня, 19:45

Сергей Марков отреагировал на внесение его в реестр иноагентов России - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:30

В Астаре сын зарезал мать

Сегодня, 19:00

Президент: Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан занимают важную геостратегическую позицию, соединяя Восток с Западом, Север с Югом

Сегодня, 18:50

Президент: Установление побратимских связей между городами Физули и Аркадаг открывает новые возможности для сотрудничества

Сегодня, 18:49

Обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Китайской дорожно-мостовой корпорацией

Сегодня, 18:47

Мошенники распространяют в соцсетях от имени Temu обещания о фальшивом заработке

Сегодня, 18:30

Армения активно готовится к запуску проекта TRIPP

Сегодня, 18:15

Азербайджан и Туркменистан: стратегия углубления партнёрства в региональном контексте

Сегодня, 18:00

Иран и «евротройка» определили дату встречи на уровне заместителей глав МИД

Сегодня, 17:55

PASHA Holding продолжает поддерживать проекты, реализуемые ABAD

Сегодня, 17:50

Россия хочет выдвигать ультиматумы и отсрочить окончание войны - Зеленский

Сегодня, 17:28

Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву преподнесен в дар ахалтекинский скакун

Сегодня, 17:02

Президент Узбекистана: Подписание Вашингтонской декларации – яркое свидетельство осуществления заветных устремлений мужественного и стойкого азербайджанского народа

Сегодня, 16:55

Разрешения на поездки в Карабах и Восточный Зангезур теперь можно получить на портале «mygov»

Сегодня, 16:40

Еще 68 семьям, переселившимся в агдамское село Хыдырлы, вручены ключи от домов - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:30

Ильхам Алиев примет участие в саммите ШОС

Сегодня, 16:15

Президент Азербайджана: В нашем регионе создается новый очень перспективный и ориентированный на мир формат сотрудничества

Сегодня, 16:13
Все новости
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Интервью 1news.az с основателем и руководителем Restart Initiative Эмином Милли. - Как бы вы кратко сформулировали миссию Restart Initiative? - Мы создаем12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06