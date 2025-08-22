 В Туркменбаши состоялась встреча высокого уровня между Туркменистаном, Азербайджаном и Узбекистаном - ФОТО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
В Туркменбаши состоялась встреча высокого уровня между Туркменистаном, Азербайджаном и Узбекистаном - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

First News Media15:05 - Сегодня
В Туркменбаши состоялась встреча высокого уровня между Туркменистаном, Азербайджаном и Узбекистаном - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

22 августа в Туркменбаши состоялась встреча высокого уровня между Туркменистаном, Азербайджанской Республикой и Республикой Узбекистан.

Сначала Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев сделали совместное фото.

Затем выступили председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев.

Далее на встрече выступил глава нашего государства.

Выступление

Президента Ильхама Алиева

- Уважаемый Гурбангулы Мяликгулыевич.

Уважаемый Шавкат Миромонович.

Прежде всего, хотел бы выразить глубокую признательность моему брату, председателю Халк Маслахаты Гурбангулы Мяликгулыевичу Бердымухамедову за организацию на высоком уровне сегодняшнего Саммита в Авазе и оказанный теплый прием. Также благодарю его за инициативу проведения сегодняшней трехсторонней встречи между Азербайджаном, Туркменистаном и Узбекистаном.

Сегодня, опираясь на культурно-историческую близость наших народов, общие ценности и стратегические интересы, мы открываем новую страницу в истории сотрудничества трех дружественных и братских государств. В этот день, находясь на гостеприимной туркменской земле, хочу еще раз отметить, что Туркменистан под мудрым руководством уважаемого Гурбангулы Мяликгулыевича добился значительных успехов в социально-экономическом развитии, укрепил свою международную роль и авторитет. Его вклад в развитие современного Туркменистана является примером эффективного государственного управления, стратегического видения и преданности Родине.

Недавно, в прошлом месяце, мы были рады принять в Азербайджане уважаемого Гурбангулы Мяликгулыевича. Его визит оказался чрезвычайно плодотворным. Мы провели обстоятельные переговоры в Баку, вместе посетили освобожденные от оккупации территории Азербайджана, в том числе города Физули и Шуша. Особую благодарность хочу выразить за решение о строительстве мечети в городе Физули. Эта искренняя братская поддержка, этот жест навеки останутся в памяти нашего народа как символ солидарности и духовного единства. В то же время новые возможности для культурного и гуманитарного сотрудничества открывает установление побратимских связей между городами Физули и Аркадаг. Все это свидетельствует о том, что азербайджано-туркменские отношения переживают период роста. Мы продолжим совместные усилия по развитию этих отношений во всех сферах.

С Республикой Узбекистан нас связывает «Договор о союзнических отношениях», подписанный 23 августа 2024 года. Братские отношения с Узбекистаном основаны на взаимной поддержке, прочных культурных узах и общих стратегических целях. В результате новых реформ, проводимых в Узбекистане во всех сферах, мы с большим удовлетворением наблюдаем за динамичным развитием страны, повышением ее международного авторитета и ростом экономического потенциала. За последние годы мы достигли с Узбекистаном значительных результатов во многих областях, в том числе в политическом диалоге, экономическом и гуманитарном сотрудничестве. Выражаю глубокую признательность узбекской стороне и лично Шавкату Миромоновичу за большой вклад в восстановление освобожденных территорий Азербайджана. В городе Физули построена средняя школа имени великого ученого Мирзы Улугбека, и мы вместе с Шавкатом Миромоновичем присутствовали на ее открытии. По инициативе и при поддержке узбекской стороны в городе Ханкенди действует крупная швейная фабрика. Недавно мы вместе посетили ее. В Белом городе, современном центре Баку, создается парк «Узбекистан». Вместе с Шавкатом Миромоновичем мы заложили фундамент этого прекрасного парка площадью 5 гектаров. У нас много других инвестиционных проектов, основанных на взаимных интересах.

Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан занимают важную геостратегическую позицию, соединяя Восток с Западом, Север с Югом. Перед нашими странами открываются новые задачи и возможности в сфере транспортно-транзитного сотрудничества. В частности, сегодня с моим уважаемым братом Гурбангулы Мяликгулыевичем мы подробно обсудили вопросы Среднего коридора, расширения портов и железной дороги. Эти же вопросы мы обсуждали и с Шавкатом Миромоновичем на нашей последней встрече. Совместные усилия трех стран в сферах транспорта, транзита и логистики будут иметь большое значение не только для наших стран, но и для обширного региона.

Как отметили мои братья, существуют прекрасные возможности для сотрудничества в энергетическом секторе. У нас традиционное энергетическое сотрудничество с Туркменистаном. Мы начинаем сотрудничество в этой сфере и с Узбекистаном. Наша государственная нефтяная компания SOCAR приступила к разработке нефтяного месторождения в Узбекистане, подписан соответствующий контракт. Надеемся, что в ближайшие год-два они сообщат нам добрую весть. Мы все с нетерпением ждем новостей об открытии крупного нефтяного месторождения в Узбекистане.

13:45

В Туркменбаши началась встреча высокого уровня между Туркменистаном, Азербайджанской Республикой и Республикой Узбекистан.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, сначала Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев сделали совместное фото.

