В Физули в качестве дара Туркменистана будет построена мечеть.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы по итогам встречи высокого уровня между Туркменистаном, Азербайджаном и Узбекистаном.

«Находясь в Физули, Гурбангулы Мяликгулыевич выступил с предложением построить в этом городе мечеть в качестве дара Туркменистана. И я с благодарностью принял это предложение. Хотя прошел всего месяц, уже готов архитектурный эскиз мечети и в ближайшее время будет заложен ее фундамент», - добавил глава государства.