Общество

Пожар на лакокрасочном заводе в Абшеронском районе полностью потушен - ОБНОВЛЕНО

First News Media15:28 - Сегодня
Пожар на лакокрасочном заводе в поселке Ашагы Гюздек Абшеронского района полностью потушен.

Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

В тушении пожара были задействованы в общей сложности 20 единиц техники и более 100 человек личного состава Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.

В результате пожара из 11 строений, находящихся на территории, сгорели 2 объекта общей площадью примерно 1000 кв. метров, остальные 9 объектов общей площадью примерно 3500 кв. метров были защищены от огня.

12:27

На место пожара в поселке Ашагы Гюздек привлечены силы Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщили АПА в пресс-службе МЧС, благодаря оперативному вмешательству пожарных подразделений удалось предотвратить распространение огня.

В настоящее время продолжаются мероприятия по тушению пожара.

Будет предоставлена дополнительная информация.

11:22

В поселке Ашагы Гюздяк Абшеронского района вспыхнул пожар на заводе по производству краски.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Отмечается, что на территорию привлечены силы Государственной противопожарной службы, продолжаются мероприятия по тушению огня.

Пресс-служба Министерства внутренних дел со свой стороны сообщила, что на месте работают сотрудники полиции и дорожного патруля, обеспечивая безопасность и принимая необходимые меры.

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
