Пожар на лакокрасочном заводе в Абшеронском районе полностью потушен - ОБНОВЛЕНО
Пожар на лакокрасочном заводе в поселке Ашагы Гюздек Абшеронского района полностью потушен.
Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
В тушении пожара были задействованы в общей сложности 20 единиц техники и более 100 человек личного состава Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.
В результате пожара из 11 строений, находящихся на территории, сгорели 2 объекта общей площадью примерно 1000 кв. метров, остальные 9 объектов общей площадью примерно 3500 кв. метров были защищены от огня.
12:27
На место пожара в поселке Ашагы Гюздек привлечены силы Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Как сообщили АПА в пресс-службе МЧС, благодаря оперативному вмешательству пожарных подразделений удалось предотвратить распространение огня.
В настоящее время продолжаются мероприятия по тушению пожара.
Будет предоставлена дополнительная информация.
11:22
В поселке Ашагы Гюздяк Абшеронского района вспыхнул пожар на заводе по производству краски.
Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
Отмечается, что на территорию привлечены силы Государственной противопожарной службы, продолжаются мероприятия по тушению огня.
Пресс-служба Министерства внутренних дел со свой стороны сообщила, что на месте работают сотрудники полиции и дорожного патруля, обеспечивая безопасность и принимая необходимые меры.