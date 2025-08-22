Ильхам Алиев наградил военнослужащих Службы госохраны
Президента Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих Службы государственной охраны.
Текст распоряжения опубликован на официальном сайте Президента АР.
Как отмечается в распоряжении, «за отличие при исполнении служебных обязанностей наградить следующих военнослужащих Службы государственной охраны Азербайджанской Республики:
медалью «За Отчизну»
Асадуллаева Мадара Исмаил оглу – полковник-лейтенанта
Сейфуллаева Эльшана Бахыш оглу – полковник-лейтенанта
Тахмазова Ирафета Агасаф оглу – полковник-лейтенанта
медалью «За отвагу»
Аббасова Эльшана Кямран оглу – полковника
Бабаева Рамина Фарамаз оглу – полковника
Гейдарова Эльчина Йолчу оглу – полковника
Гасанова Рауфа Фуад оглу – полковника
Насирова Тамерлана Тариэль оглу – полковника
Гадирова Атрафа Нурага оглу – старшего гизиря
медалью «За военные заслуги»
Абдуллаева Эмина Малик оглу – полковник-лейтенанта
Бабаева Гасана Али Баладжа оглу – полковник-лейтенанта
Исмаилова Анара Ислам оглу – полковник-лейтенанта
Гулиева Эльмара Нариман оглу – полковник-лейтенанта
Гулиева Ислама Фуад оглу – полковник-лейтенанта
Мирзоева Рашада Гюльага оглу – полковник-лейтенанта
Наджафова Амида Валех оглу – полковник-лейтенанта
Оруджева Эмина Тубаил оглу – полковник-лейтенанта
Солтанова Расима Джаваншир оглу – полковник-лейтенанта
Султанова Самира Гасанага оглу – полковник-лейтенанта
Ширалиева Эльвина Орудж оглу – полковник-лейтенанта
Джафарову Тарану Газанфар гызы – майора медицинской службы
Гасымова Рашада Низами оглу – майора юстиции
Мамедову Фариду Видади гызы – майора
Мурадханова Кямиля Вагиф оглу – майора
Оруджева Джавида Юсиф оглу – майора
Расулова Эмина Тахир оглу – майора
Агабалаева Фархада Джахангир оглу – капитана
Алиева Юсифа Сафар оглу – капитана
Гасанова Рому Надировича – капитана
Агавердиева Орхана Ягуб оглу – старшего лейтенанта
Джафарову Нурлану Мехди гызы – старшего гизиря
Насирову Сабину Эльчин гызы – старшего гизиря
Рагимова Зию Галиб оглу – старшего гизиря
Абдуллаева Эльшана Хошбахт оглу – старшего сержанта
Керимова Анара Назим оглу – старшего сержанта
Мусаева Махира Малик оглу – старшего сержанта».