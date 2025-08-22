Сила Победы - во имя Мира: главные месседжи из выступления Ильхама Алиева в Кяльбаджаре

Восстановление освобожденных территорий, гарантии безопасности, укрепление мира и безопасности – месседжи Президента Ильхама Алиева в Кяльбаджаре стали важным политическим сигналом, подтверждающим решительное устремление Азербайджана к установлению долгосрочного мира и стабильного и безопасного развития региона.

Президент четко обозначил вектор будущего: сильный и независимый Азербайджан одержал историческую Победу, полностью восстановил свою территориальную целостность и государственный суверенитет, и стал гарантом устойчивого мира в регионе.

Кяльбаджар - это не только один из вечных символов восстановленной справедливости и силы духа азербайджанского народа, но и начало новой страницы в истории Восточного Зангезура, которая открывает возможности для его восстановления, возрождения и мирного будущего.

Азербайджанская «Швейцария»

Залитый солнцем и дивно живописный – летом, седой и величаво суровый – зимой, прекрасный Кяльбаджар с возвращением истинных хозяев он расцветает вновь.

Эти красивые, гордые и трудолюбивые люди, три долгих десятилетия жившие с неизбывной тоской по родному краю, сегодня вернулись на отчизну, своими горячими сердцами и золотыми руками вновь вдохнув в эту землю жизнь.

Сегодня возрождаемый с любовью Кяльбаджар - край целебных источников, горного величия и изумрудных лесов - предстает перед нами во всей красе.

Сохранивший в себе историю, культуру и дух азербайджанского народа, он восстает из руин, крепнет и становится еще прекраснее. Его горы и долины вновь наполняются жизнью и светом, потому что теперь на этой земле - бережно и с большой любовью - живут и творят ее родные сыновья и дочери. Они возвращаются сюда с надеждой и верой, возрождая каждую пядь отчей земли, сохраняя память предков и создавая будущее для грядущих поколений.

И это - не просто процесс возвращения, а глубокое символическое возрождение, отраженное в вечной связи народа с родной землей. И еще это - неоспоримое свидетельство того, что эта древняя и священная земля принадлежит и будет принадлежать Азербайджану. Отныне и во веки веков.

«Кяльбаджар – один из красивейших районов нашей страны. Каждый раз, приезжая сюда, мы с Мехрибан ханым смотрим из машины и говорим друг другу: «Какой же это красивый край, какая прекрасная панорама. Ему нет равных в мире!» - Президент Азербайджана Ильхам Алиев с искренней теплотой в душе говорит о непередаваемой красоте древней кяльбаджарской земли. - Государство создало для вас здесь прекрасные условия. Город Кяльбаджар становится одним из самых красивых и живописных городов мира».

«Для вас должны быть созданы самые лучшие условия. Это швейцарский проект. Он полностью схож с городами Швейцарии. Да, и по архитектуре, и по дизайну интерьера. Знаете, Швейцария занимает первое место в мире по качеству жизни человека. Именно поэтому мы выбрали этот проект для Кяльбаджара», - сказал глава государства на встрече с переселившимися в Кяльбаджар жителями.

Крупнейший район Азербайджана - Кяльбаджар входит в число наиболее высокогорных территорий всего региона. Самые высокие вершины расположены на Муровдаге, Шахдаге, части Карабахского хребта и части Карабахского нагорья.

Кяльбаджар – край с богатым историческим и культурным наследием, щедро одаренный природой, его недра хранят ценные полезные ископаемые, а на земле бьют всемирно известные минеральные источники, целебные воды которых дарят здоровье, бодрость и жизненную силу.

«Истису сейчас приобретает известность. Я отправляю эту воду президентам. И в Америку взял с собой», - с нескрываемой гордостью говорит азербайджанский лидер.

В рамках Программы «Великое возвращение» в городе Кяльбаджар на первом этапе планируется строительство четырех жилых комплексов, в которых будут проживать более 10 тысяч человек. «Конечно же, реализованы и все остальные необходимые инфраструктурные проекты. Проведены электричество, вода, природный газ, проложены дороги, выполнены работы по разминированию. Сейчас в городе Кяльбаджар строится прекрасная школа, которая будет сдана в пользование в следующем году. Однако в этом учебном году кяльбаджарские дети будут учиться в школе модульного типа», - отмечает Президент Ильхам Алиев.

«Сегодня исторический день еще и потому, что Кяльбаджарский район, являющийся крупнейшим районом нашей страны, и город Кяльбаджар уже возрождаются, сюда возвращается жизнь, и я уверен, что ваша жизнь здесь будет комфортной. Вы этого заслуживаете», - подчеркивает глава государства.

Черные дни

Сопровождавшаяся преступлениями против человечности, оккупация Кяльбаджара, как и оккупация всех наших других населенных пунктов, стала большой трагедией для нашего народа. С другой стороны, оккупация Кяльбаджара породила очень серьезные проблемы для Азербайджана со стратегической точки зрения, потому что это привело к возникновению географической связи между Арменией и тогдашней Нагорно-Карабахской автономной областью.

Президент Ильхам Алиев так характеризует трагические события того периода: «Оккупация города Шуша и Лачина в мае 1992 года уже создала эту связь, и дорога, которая в то время называлась «Лачинским коридором», фактически проложила путь к дальнейшей оккупации наших земель. А оккупация Кяльбаджара обеспечила географическую связь между Арменией и бывшим «Нагорным Карабахом» на очень большой территории, тем самым открыв путь для оккупации других наших земель.

К сожалению, тогдашнее руководство Азербайджана, проводившее предательскую политику, не смогло защитить наш родной край. Оккупация города Шуша и Лачина в мае 1992 года стала возможной в результате предательства стремившегося в то время к власти тандема НФА-Мусават. Наша неприступная крепость Шуша, можно сказать, была сдана армянам.

Воспользовавшись этим, ненавистный тандем спустя месяц пришел к власти именно на фоне шушинской и лачинской трагедий, не сумев или не пожелав защитить наш родной край.

Оккупация Кяльбаджара в начале апреля 1993 года стала результатом злодеяний тогдашнего вероломного руководства. Мы все хорошо помним последующий период. Длительные переговоры не дали, да и не могли дать никаких результатов. Потому что, во-первых, Армения и не думала возвращать ни пяди земли, и она участвовала в переговорах лишь для видимости».

Ненавистная Минская группа и оружие на миллиарды

Минская группа ОБСЕ - институт, наделенный мандатом на урегулирование конфликта, но в течение 28 лет так и не предпринявший ни одного сколь-либо действенного шага для достижения реального результата.

Сопредседатели Минской группы - три постоянных члена Совета Безопасности ООН, сами же голосовавшие за принятие четырех резолюций, требовавших безотлагательного и безоговорочного вывода вооруженных сил Армении с территории Азербайджана - неоднократно совершали визиты на оккупированные территории и становились свидетелями военных преступлений армянского режима. Они видели полное разрушение наших городов, но не смогли использовать свои возможности для того, чтобы армяне были вынуждены уйти. Или не захотели…

«Три страны, которые должны были заниматься этим вопросом – Франция, Россия и Америка – вместо того, чтобы разрешить его, прилагали усилия для замораживания конфликта «и фактически лезли из кожи вон, стараясь придать легитимность армянской оккупации». Именно поэтому конфликт не был решен мирным путем. Если бы в то время против Армении были введены серьезные санкции, если бы крупные державы наказали государство-оккупанта, то, конечно же, Армения могла бы вернуть наши земли мирным путем и, уверен, вернула бы. Просто на них не было оказано ни малейшего давления, наоборот, им были предоставлены все возможности», - подчеркивает Ильхам Алиев.

«Некоторые страны бесплатно предоставляли им оружие на миллиарды долларов. Стоимость переданного армянской армии из-за рубежа оружия, которое мы уничтожили и захватили в качестве военного трофея в результате Второй Карабахской войны и антитеррористической операции, составляет около 5-6 миллиардов долларов. Естественно, у Армении не было денег на приобретение такого количества оружия. Все это оружие было предоставлено им бесплатно с одной целью – чтобы оккупация продолжалась, чтобы азербайджанцы никогда не могли вернуться на земли своих предков, чтобы не допустить мирного урегулирования этого конфликта между Арменией и Азербайджаном. Я неоднократно говорил об этом, и это абсолютная правда. С 2003-го по 2020-й год я вынужден был участвовать в этих переговорах.

Я говорил, что страны, имеющие мандат на урегулирование этого вопроса, фактически хотели сделать оккупацию вечной. Одна поставляла оружие, другая оказывала политическую поддержку, третья предоставляла иные привилегии. Именно поэтому вопрос не решался.

Кому-то могло показаться, что азербайджанский народ смирится с этим, хотя я много раз говорил, что мы никогда с этим не смиримся. Я говорил об этом еще в 2003 году, когда был избран Президентом, говорил неоднократно и в последующие периоды. И не только говорил - каждый день, каждый час мы приближали этот священный День Победы», - заявил глава государства.

Силой «Железного кулака»

За эти годы Азербайджан окреп, стал сильнее во всех направлениях - политически, экономически и в военной сфере, уверенно утверждая себя как влиятельное и самостоятельное государство.

И решил конфликт сам, военно-политическим путем, несмотря на все попытки извне не допустить этого и сохранить статус-кво, вынудив наш народ смириться с оккупацией.

«Мы построили мощную экономику, разоблачили Армению на международной арене как государство-оккупанта. В результате наших усилий многие ведущие международные организации были вынуждены принять нашу позицию. Мы создали сильную армию, закупили самое современное оружие и воспитали молодое поколение. Поколение, которое, встав грудью на защиту Родины в Отечественной войне, освободило наши земли от врага. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов. Мы обязаны этой Победой им, десяткам тысяч таких же азербайджанских солдат и офицеров, как они.

Азербайджанское государство и азербайджанский народ сплотились в единый кулак, и мы всего за 44 дня заставили Армению подписать акт о капитуляции. 44-дневная Отечественная война – это наша славная история. Мы каждый день шли вперед. Ни один человек не покинул поле боя. Не было ни одного дезертира. Это говорит о высоких моральных качествах нашего народа и о том, что весь наш народ и Вооруженные силы были готовы умереть за Родину. В армянской армии, по их собственным словам, было 12 тысяч дезертиров», - констатировал Президент Азербайджана.

«Когда Отечественная война закончилась, большая часть Кяльбаджара, Лачина и Агдама все еще находилась под оккупацией. «Однако в результате акта о капитуляции мы заставили Армению вернуть нам эти регионы, и она вынуждена была сделать это. То есть Кяльбаджар был освобожден без единого выстрела. Вам, кяльбаджарцам, хорошо знакомы рельеф и климат этого региона. Я тоже прекрасно их знаю, потому что бывал здесь много раз и в прежние времена переходил сюда через Омарский перевал», - сказал азербайджанский лидер.

Глава государства подчеркивает, что освобождение Кяльбаджара военным путем в конце 2020 года - зима уже началась - привело бы к огромным потерям: «Конечно, мы бы его освободили, потому что к тому времени практически уничтожили армянскую армию. Но у них были мощные укрепления. В то время Агдеринский район находился не под нашим контролем. Единственным направлением оставалось Муровское, и, повторяю, мы могли понести огромные потери. Поэтому история в очередной раз показала, что прекращение войны 10 ноября 2020 года было самым правильным шагом. Но, вместе с тем, в то время часть наших земель все еще находилась не под нашим контролем».

«С того времени и до 19 сентября 2023 года главной целью, стоявшей перед нами, было полное восстановление суверенитета нашей страны. Вы хорошо помните эту историю: и ликвидация так называемого Лачинского коридора, и его превращение в дорогу Лачин-Ханкенди, и создание контрольно-пропускного пункта в Лачинском направлении на армяно-азербайджанской границе, в то же время взятие с ноября 2020 года по сентябрь 2023 года важных стратегических точек, операции «Фаррух», «Гырхгыз», «Сарыбаба» – все это наша славная история, и все это было частью нашей целенаправленной политики. Разумеется, тогда мы многого не говорили, да в этом и не было необходимости. Однако мы шли к цели – чтобы на нашей земле не оставалось ни одного сепаратиста. Сепаратизм должен был быть раздавлен, искоренен, и мы сделали это. В результате антитеррористической операции, длившейся всего несколько часов, сепаратистская хунта подписала акт о капитуляции. Подписала документ о якобы прекращении существования своей надуманной так называемой республики», - заявил Президент.

Он подчеркнул, что для нас 19-20 сентября 2023 года – такие же славные и исторические даты, как и 8 ноября: «С тех пор азербайджанский народ живет в мире и, уверен, будет жить в мире и впредь. Как вы знаете, процесс нормализации армяно-азербайджанских отношений, можно сказать, завершен, и подписанные документы полностью отвечают нашим интересам. Мы добились желаемого, ненавистная Минская группа доживает уже последние дни. Фактически она бездействовала, да и не могла действовать. Однако юридически она существовала, и теперь приближается ее конец».

Мирная повестка

Именно после антитеррористической операции 2023 года начались реальные переговоры в рамках мирной повестки между Азербайджаном и Арменией.

И именно Баку заложил прочные основы мирного процесса, еще в начале 2022 года представив 5 ключевых принципов, на основе которых предложил Армении заключить мирное соглашение:

- Взаимное признание государствами суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности своих международных границ и политической независимости друг друга;

- Взаимное подтверждение отсутствия территориальных претензий государств друг к другу и принятие юридического обязательства о том, что такой иск не будет предъявлен в будущем;

- Воздержание от угрозы безопасности друг друга в межгосударственных отношениях, использования угроз и силы против политической независимости и территориальной целостности, а также других обстоятельств, не соответствующих целям Устава ООН;

- Делимитация и демаркация государственной границы, установление дипломатических отношений;

- Открытие транспорта и коммуникаций, строительство других соответствующих коммуникаций и налаживание сотрудничества в других областях, представляющих взаимный интерес.

Текст мирного соглашения – на основе этих же принципов - был также подготовлен Азербайджаном.

10 июля этого года в Абу-Даби состоялась первая личная встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Спустя месяц, 8 августа был сделан решающий шаг к миру - Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали в Вашингтоне Совместную декларацию.

Президент Ильхам Алиев констатирует: «Авторами мирного договора с Арменией тоже являемся мы, и наша позиция всегда бралась за основу при разработке тех пунктов. Парафирование этого документа фактически поставило точку в армяно-азербайджанском противостоянии».

Главное звено – Зангезурский коридор

Наряду с этим, обеспечена и сухопутная связь с нашим историческим краем – Нахчываном, отмечает Президент Ильхам Алиев. «С ноября 2020 года и до последних дней мы все время настойчиво держали этот вопрос на повестке дня, прилагали все усилия для достижения этой цели различными путями и, наконец, добились этого. Армения уже взяла на себя это обязательство, и я надеюсь, что в ближайшие годы мы сможем ездить из основной части Азербайджана в Нахчыван на поездах и автомобилях», - сказал он.

В то же время этот маршрут не только соединит две части Азербайджана: «Он также станет международным транспортным коридором. Сейчас через территорию Азербайджана проходит несколько транспортных коридоров, и это, конечно, повышает значимость нашей страны. Один коридор пойдет именно в этом направлении. Строительство железной дороги до Зангилана успешно продолжается и, вероятно, завершится в следующем году. Теперь мы полностью модернизируем железную дорогу в Нахчыванской Автономной Республике. Строительство железной дороги планируется и на территории Армении. То есть Армения взяла на себя и это обязательство, что является нашим очередным историческим успехом.

Азербайджанский народ вновь продемонстрировал свое величие на самом высоком международном уровне».

Гарант мира

Новые реалии, созданные нами в результате как Отечественной войны, так и антитеррористической операции, были признаны всем миром: «Это тоже было очень важно, потому что после Отечественной войны и особенно после сентябрьской операции 2023 года покровители Армении, различные страны и круги развернули против нас кампанию. Были явные попытки наказать Азербайджан, ввести санкции против Азербайджана и другие усилия. Правда, ни одно из них не было реализовано. У нас достаточно сильные партнеры, и в международных организациях наша позиция всегда воспринималась как справедливая. Потому что мы вели войну на своей земле. Мы не оккупировали чьи-то земли, как некоторые другие страны, не проводили этнические чистки, не разрушали города и села ни одной страны. Мы сражались на своей земле, повергли врага и восстановили свою территориальную целостность, в том числе на основе резолюций Совета Безопасности ООН. Однако, несмотря на это, страны, покровительствовавшие Армении, постоянно действовали против нас, но документы, подписанные в Вашингтоне, в офисе номер один в мире, положили конец всем этим усилиям».

«То есть мировое сообщество, международная общественность полностью приняли нашу Победу и новые реалии, что само по себе является историческим событием. Потому что не секрет, что крупные державы, поддерживавшие Армению как во время оккупации, так и в период войны, всегда создавали и могли создать нам большие проблемы. Наша сила, единство нашего народа с властью, наша военная Победа, настроения в обществе, дух патриотизма – все эти факторы показали всему миру, что с нами должны считаться, а те, кто с нами не считается, в итоге жалеют об этом. Это показали армяно-азербайджанская война, Отечественная война, послевоенный период, и это показывают сегодняшние реалии.

Азербайджан – достойная страна, сильная страна, мы никому не советуем даже думать о каких-либо злонамеренных действиях против нас. Во всяком случае, за последние 80 лет в мире не было второй страны, которая бы добилась столь полной и абсолютной победы, как Азербайджан. Вы видите, какие процессы протекают сейчас в мире. В разных местах происходят столкновения, войны, военные преступления. Но никто не добился полной победы. Войны продолжаются, охватывают еще более обширную географию, и они, вероятно, будут продолжаться, о чем свидетельствует развитие политических процессов. Мы единственная страна, единственный народ, которые добились полной, абсолютной Победы. Мы заставили противника подписать акт о капитуляции. И гарантом мира тоже является Азербайджан.

Мы отомстили врагу на поле боя. Мы в очередной раз показали величие нашего народа. Мы не сделали с ними того, что они сделали с нами. Хотя то, что они сделали, никогда не сотрется из нашей памяти. В том числе военные преступления, совершенные против кяльбаджарцев, геноцид, Ходжалинский геноцид, враждебность, неприязнь и зверства в отношении наших граждан из других регионов, никогда не сотрутся и не должны стереться из нашей памяти. Я говорю это и как Верховный главнокомандующий страны, победившей в войне, и как участник сегодняшнего мирного процесса с Арменией, побежденной Арменией.

Мы не хотим войны. Мы хотим мира. Однако эта кровавая история никогда не должна стереться из нашей памяти, мы не должны вестись на сладкие речи, должны быть бдительными», - заявил глава государства.

«Конечно, наши Вооруженные силы каждую минуту, каждый день стоят на страже интересов и безопасности нашего государства. Мы наблюдаем, видим и будем видеть возможные источники угроз. Мы наращиваем нашу военную мощь. После Второй Карабахской войны в связи с развитием наших сил как на Каспии, так и всех других Вооруженных сил мы увеличили численность наших сил специального назначения на тысячи бойцов – не хочу называть точную цифру, но намного, были созданы новые силы коммандос.

В нашу страну доставлены самые современные беспилотные летательные аппараты, новые артиллерийские системы. Заключены контракты на приобретение новых боевых самолетов, а имеющиеся полностью модернизированы. Мы в любой момент должны быть готовы к войне, потому что ход процессов в мире таков, что невозможно предугадать, что будет завтра. Гарант нашей безопасности – мы сами, государство, народ и наши Вооруженные силы», - подчеркнул азербайджанский лидер.

«Поэтому если в чью-то больную голову взбредет мысль совершить какую-либо провокацию против Азербайджана, то, я думаю, они вновь об этом пожалеют. А мы отныне будем жить как народ-победитель и победоносное государство», - заявил он.

Президент напомнил о том, как в период оккупации были разрушены все захваченные города и села, мечети разрушены и осквернены, люди убиты, сожжены. «После Второй Карабахской войны они через посредников попросили у нас время, чтобы забрать свое барахло. Мы даже дали им время. А что они сделали? Сожгли, вырубили деревья. Разве человек способен на такое? Ведь это делали не только лидеры сепаратистов. Это делалось массово. То есть мы должны знать, кто перед нами, кто наши соседи. Мы никогда не должны забывать свое прошлое и должны быть бдительными. Я уверен, что все это позволит нам всегда иметь превосходство. Сегодня я говорю это снова, мы заявляем как народ-победитель: мы не забудем это зло, это варварство. Но мы ни с кем не намерены воевать в будущем. Если нам будет угрожать какая-либо опасность, тогда все вновь увидят наш железный кулак», - заявил Президент Ильхам Алиев.

***

Одержав Великую Победу на поле боя, полностью восстановив историческую справедливость и международное право Азербайджан стал гарантом стабильности и безопасности в регионе, открывая путь к созиданию, сотрудничеству и мирному будущему региона.

Сегодня наша страна открывает новую эпоху - эпоху мира, стабильности, безопасности и развития.

Сильный на поле боя, мудрый и дальновидный в мирном строительстве - таков образ современного Азербайджана, который уверенно смотрит вперед, строя будущее на прочном фундаменте национальных интересов и народного единства.