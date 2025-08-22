Глава Совбеза Армении обсудил с послом США вашингтонские договоренности с Азербайджаном

Секретарь Совета безопасности РА Армен Григорян и посол США в Иреване Кристина Куинн обменялись мнениями и с удовлетворением упомянули о достигнутых в Вашингтоне договоренностях в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Была затронута и тема разблокирования региональных каналов связи. Григорян подчеркнул, что разблокирование будет происходить в рамках полноценного уважения принципов территориальной целостности, суверенитета, юрисдикции и взаимности стран.

В ходе встречи стороны также обсудили повестку двусторонних отношений Армения-США и дальнейшие шаги.

Источник: News.am