Обнародован прогноз погоды на субботу

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на субботу, 23 августа.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Прогнозируется северо-западный ветер, который днем сменится умеренным юго-восточным. Температура воздуха ночью составит 21-25, днем – 29-34 градуса тепла. Атмосферное давление понизится с 758 до 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет в пределах 70-80% ночью и 40-45% днем.

На абшеронских пляжах прогнозируется северо-восточный ветер, который днем сменится умеренным юго-восточным. Температура морской воды на северных пляжах — Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба — составит 25-26 градусов тепла, на южных — Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово — 26-27 градусов тепла.

В районах Азербайджана осадков преимущественно не ожидается. Ночью и утром в некоторых горных местностях будет наблюдаться туман. Ветер – умеренный восточный. Температура воздуха ночью составит 22-25, днем – 32-37, в горах: ночью – 10-15, днем – 21-26 градусов тепла.