Президент Узбекистана: Подписание Вашингтонской декларации – яркое свидетельство осуществления заветных устремлений мужественного и стойкого азербайджанского народа

Подписание в Вашингтоне Совместной декларации между Азербайджаном и Арменией является ярким свидетельством осуществления заветных устремлений мужественного и стойкого азербайджанского народа.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в заявлении для прессы по итогам встречи высокого уровня между Туркменистаном, Азербайджаном и Узбекистаном.

Он отметил, что установление долгосрочного мира и стабильности на Южном Кавказе позволит в полной мере раскрыть огромный потенциал сотрудничества в экономической, транспортной, энергетической и гуманитарной сферах.