Президентство СОР29 отправилось в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН и «Климатической неделе»

Делегация Президентства Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29) находится в Нью-Йорке для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и в мероприятиях «Климатической недели».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в Нью-Йорке будут проведены встречи на высоком уровне с представителями государств, международных организаций и частного сектора. Целью диалога является мобилизация дополнительных ресурсов и создание условий для эффективной реализации решений СОР29, что имеет ключевое значение для достижения целей Парижского соглашения и глобальной климатической повестки дня.

Президентство СОР29 подчеркивает необходимость усиления международного сотрудничества и справедливого распределения обязательств, в особенности в вопросах поддержки развивающихся стран и наиболее уязвимых регионов.

Отметим , что такие международные платформы предоставляют уникальную возможность для укрепления глобальной климатической солидарности, продвижения решений и ускорения выполнения обязательств, принятых на СОР29. Президентство уделяет особое внимание вопросам климатического финансирования, адаптации к изменениям климата, развитию устойчивой энергетики и механизмам углеродных рынков.