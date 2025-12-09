 Погибший при взрыве в вилле работал в ней мастером - ВИДЕО - ФОТО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Общество

Погибший при взрыве в вилле работал в ней мастером - ВИДЕО - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

First News Media21:20 - Сегодня
Погибший при взрыве в вилле работал в ней мастером - ВИДЕО - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Установлена личность человека, погибшего в результате взрыва в вилле в поселке Бакиханов Сабунчинского района.

Как сообщает Qafqazinfo, погибшим является 43-летний Ядигар Мамедов, работавший мастером в этой вилле.

Сообщается, что покойный был родом из Лянкяранского района.

16:33

Один из пострадавших при взрыве в доме в посёлке Бакиxанов в Баку скончался.

Об этом AПA сообщили в Сабунчинском медицинском центре.

В сообщении говорится: «Пострадавшему, который был помещён в отделение анестезиологии-реанимации и интенсивной терапии Сабунчинского медицинского центра, были поставлены диагнозы: перелом бедренной кости, перелом правой плечевой кости, вывих левого плеча, тяжёлая черепно-мозговая травма, ожоги II степени лица и конечностей. Несмотря на проведённые реанимационные мероприятия, был зафиксирован факт смерти».

12:50

В результате взрыва в Баку пострадали два человека.

Об этом в ответ на запрос 1news.az сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Отмечается, что сегодня около 10:00 в Республиканский Центр скорой и неотложной медицинской помощи был зарегистрирован вызов в связи со взрывом на территории поселка Бакиханов Сабунчинского района.

На место вызова была направлена бригада скорой медицинской помощи.

Бригада госпитализировала одного пострадавшего с диагнозом ожоги различных частей тела в Ожоговый центр, а другого человека с диагнозом травма и ожог — в Сабунчинский медицинский центр.

11:30

В Баку произошел взрыв в жилом доме.

Об этом 1news.az сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

На горячую линию МЧС поступил звонок о взрыве в частном жилом доме в поселке Бакиханов Сабунчинского района столицы.

На место происшествия выехали отряды Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.

2688

