TƏBİB сообщил о диагнозах восьми школьников, отравившихся жвачкой - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

First News Media14:33 - Сегодня
В Баку в школе №14 восемь учеников предположительно отравились жевательной резинкой.

По предварительной информации, имеющейся у 1news.az отравившиеся мальчики являются учениками 8 А класса.

Напомним, что 11 декабря несколько детей почувствовали недомогание, у них наблюдались слабость и тошнота.

Руководство школы вызвало скорую помощь, после чего учащиеся были доставлены в медицинские учреждения.

Предварительно установлено, что один из школьников купил жевательную резинку в ближайшем магазине и поделился ею с одноклассниками, что, вероятно, и стало причиной ухудшения самочувствия.

По информации TƏBİB, все восемь госпитализированных детей после оказания необходимой помощи были выписаны домой для амбулаторного лечения. Пяти ученикам помощь была оказана в Детской клинической больнице имени А. Ф. Гараева, троим — в Наримановской детской инфекционной больнице.

У одного ребёнка диагностирована неуточнённая инфекция верхних дыхательных путей, у остальных семерых - острый гастрит.

14:12

Как сообщили 1news.az в ответ на запрос из TƏBİB (Объединение по управлению территориальными медицинскими подразделениями), все 8 человек, госпитализированных из школы №14, были выписаны домой для амбулаторного лечения после получения необходимой медицинской помощи.

Было отмечено, что 11 декабря около 09:00 утра в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи был зарегистрирован экстренный вызов из средней школы №14 Насиминского района.

Бригада скорой медицинской помощи госпитализировала 5 человек в Детскую клиническую больницу имени А.Ф. Гараева при Республиканском центре педиатрии и 3 человека - в Наримановскую детскую инфекционную больницу.

Каждому из них были оказаны необходимые медицинские услуги. Одному пациенту был поставлен диагноз неуточненная инфекция верхних дыхательных путей, а остальным 7 пациентам - диагноз острый гастрит.

14:00

По информации учебного заведения, 11 декабря учащиеся почувствовали недомогание по неизвестной причине.

У детей наблюдались общая слабость и тошнота. Руководство школы незамедлительно вызвало скорую помощь, и учащиеся были доставлены в медицинское учреждение. Кроме того, родители и соответствующие государственные органы были уведомлены о происшествии.

Предварительное расследование показало, что один из учеников купил жевательную резинку в ближайшем магазине и поделился ею с одноклассниками, что, по всей вероятности, вызвало недомогание.

Государственные органы начали соответствующие проверки. Ученики прошли необходимые медицинские процедуры, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Источник: Report

TƏBİB сообщил о диагнозах восьми школьников, отравившихся жвачкой - ВИДЕО - ...

TƏBİB сообщил о диагнозах восьми школьников, отравившихся жвачкой - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

TƏBİB сообщил о диагнозах восьми школьников, отравившихся жвачкой - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

