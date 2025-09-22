Кому будет выплачиваться пособие в размере 2600 манатов?

В соответствии с Указом Президента Азербайджана Кабинет министров утвердил правила выплаты единовременного пособия в размере 2600 манатов детям, оставшимся без родителей и лишённым родительской опеки, а также лицам из их числа по окончании ими учреждений общего, профессионального, среднего специального и высшего образования.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса, депутат Вугар Байрамов, отметивший также следующее: «Согласно новым правилам, эти граждане будут получать финансовую поддержку из государственного бюджета по окончании каждого уровня образования. Ранее они обеспечивались сезонной одеждой и обувью, а также единовременной денежной выплатой в размере не менее чем в два раза средней заработной платы по стране. Последним Указом не только увеличен размер пособия, но и уточнён порядок его предоставления».

В.Байрамов отмечает, что целью выплаты этого пособия является дальнейшее укрепление социальной защиты детей, оставшихся без родителей и лишённых родительской опеки, а также лиц из их числа.

Рассказывая о том, что касается получения средств, депутат рассказывает, что это пособие включается в бюджет каждого образовательного учреждения: «Это означает, что граждане смогут получить его, обратившись в учебное заведение по окончании своего образования. Например, дети, оставшиеся без родителей и лишённые родительской опеки, а также лица из их числа, если они учатся в профессиональном училище или университете, могут получить деньги, подав заявление прямо в учреждение после завершения обучения. Этот процесс занимает короткое время, и пособие можно получить в течение нескольких дней».