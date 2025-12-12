 «А как же 500 манатов?» Центральный банк разъяснил 1news.az вопрос выпуска памятных банкнот | 1news.az | Новости
«А как же 500 манатов?» Центральный банк разъяснил 1news.az вопрос выпуска памятных банкнот

Фаига Мамедова14:27 - Сегодня
«А как же 500 манатов?» Центральный банк разъяснил 1news.az вопрос выпуска памятных банкнот

После недавнего заявления ЦБ по поводу изображений поддельных банкнот номиналом 3000 манатов, многие граждане обратили внимание на то, что в официальной информации был указан номинальный список находящихся в обращении банкнот, но при этом не были упомянуты памятные банкноты номиналом 500 манатов.

В свете возникших вопросов и общественного беспокойства редакция 1news.az обратилась в Центральный банк Азербайджана за комментарием.

«Для информации сообщаем, что согласно Закону Азербайджанской Республики «О Центральном банке Азербайджанской Республики», организация наличного денежного обращения, а также выпуск в обращение и изъятие из обращения денежных знаков в соответствии с частью II статьи 19 Конституции Азербайджанской Республики и данным Законом, являются одной из основных функций Центрального банка», - отметили нам в ЦБ.

Как далее говорится в сообщении, Центральным банком в качестве платежного средства выпущены в обращение бумажные денежные знаки в 7 номиналах (1, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 манатов) и металлические денежные знаки в 6 номиналах (1, 3, 5, 10, 20 и 50 гяпиков). Информация об этих денежных знаках размещена на официальном сайте Центрального банка (https://www.cbar.az/moneymarks/banknotes?category=1).

В Центральном банке также добавили, что «наряду с этим, Центральным банком выпущены в обращение в ограниченном количестве юбилейные, памятные и инвестиционные денежные знаки номинальной стоимостью, изготовленные из драгоценных металлов по ряду тематик, а также памятный бумажный денежный знак номиналом 500 манатов, посвященный Победе доблестной армии под руководством победоносного Верховного Главнокомандующего в 44-дневной Отечественной войне. Информация об этих денежных знаках также размещена на официальном сайте Центрального банка (https://www.cbar.az/moneymarks/banknotes?category=2)».

В заключение в Центральном банке подытожили: «Вместе с тем, сообщаем, что согласно статье 36.3 Закона, денежные знаки, выпущенные Центральным банком, включая инвестиционные, юбилейные и памятные денежные знаки, должны в обязательном порядке приниматься по их номинальной стоимости на всей территории Азербайджанской Республики при осуществлении всех видов платежей, зачислении на счета и осуществлении денежных переводов».

