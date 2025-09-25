Начался прием заявлений на предоставление земельных участков для возделывания в селе Забух Лачинского района - ФОТО

С 25 сентября начинается прием заявлений на предоставление земельных участков сельскохозяйственного назначения для возделывания в селе Забух Лачинского района, который будет осуществляться через Электронную сельскохозяйственную информационную систему (EKTIS) – сайт eagro.az.

Прием заявлений от жителей села Забух продлится до конца дня 25 октября.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе по связям с общественностью и информационному обеспечению Министерства сельского хозяйства, выделение сельскохозяйственных земель для возделывания в селе Забух будет осуществляться в соответствии с пунктом 4.1 Указа Президента Азербайджанской Республики от 27 ноября 2024 года и согласно «Правилам передачи сельскохозяйственных земель в аренду жителям сел и поселков на освобожденных территориях Азербайджанской Республики на льготных условиях», утвержденным решением Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 26 декабря 2024 года.

Земельные участки – это земли, расположенные вокруг села, площадью не менее 5 гектаров, готовые к посадке и характеризующиеся наличием богарных площадей. В этих селах планируется выращивание пшеницы, ячменя, гороха, картофеля, кормовых культур, таких как люцерна, мак, а также различных травосмесей.

Жители, переехавшие в село Забух, могут подать заявление на предоставление земельных участков для посадки сельскохозяйственных культур на льготных условиях в следующей последовательности:

Зарегистрироваться в системе EKTIS (иметь автоматизированный электронный кабинет фермера).

Заполнить форму заявления, выбрав в разделе «Мои заявления» электронного кабинета «Заявление на аренду земельного участка» – «Забух».

Независимо от места регистрации в удостоверении личности, в приложении «Электронная полиция» Министерства внутренних дел следует указать, что фактическим местом проживания является село Забух.

Отметим, что подписание договоров с заявителями, обучение и ознакомление с территориями на месте пройдут в конце октября – начале ноября. Срок аренды составит 2 года для однолетних и кормовых культур и будет продлеваться по результатам эксплуатации.

Отметим, что процесс эксплуатации земель в освобожденных районах был начат с села Агалы.