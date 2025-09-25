 Начался прием заявлений на предоставление земельных участков для возделывания в селе Забух Лачинского района - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Начался прием заявлений на предоставление земельных участков для возделывания в селе Забух Лачинского района - ФОТО

First News Media13:47 - Сегодня
Начался прием заявлений на предоставление земельных участков для возделывания в селе Забух Лачинского района - ФОТО

С 25 сентября начинается прием заявлений на предоставление земельных участков сельскохозяйственного назначения для возделывания в селе Забух Лачинского района, который будет осуществляться через Электронную сельскохозяйственную информационную систему (EKTIS) – сайт eagro.az.

Прием заявлений от жителей села Забух продлится до конца дня 25 октября.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе по связям с общественностью и информационному обеспечению Министерства сельского хозяйства, выделение сельскохозяйственных земель для возделывания в селе Забух будет осуществляться в соответствии с пунктом 4.1 Указа Президента Азербайджанской Республики от 27 ноября 2024 года и согласно «Правилам передачи сельскохозяйственных земель в аренду жителям сел и поселков на освобожденных территориях Азербайджанской Республики на льготных условиях», утвержденным решением Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 26 декабря 2024 года.

Земельные участки – это земли, расположенные вокруг села, площадью не менее 5 гектаров, готовые к посадке и характеризующиеся наличием богарных площадей. В этих селах планируется выращивание пшеницы, ячменя, гороха, картофеля, кормовых культур, таких как люцерна, мак, а также различных травосмесей.

Жители, переехавшие в село Забух, могут подать заявление на предоставление земельных участков для посадки сельскохозяйственных культур на льготных условиях в следующей последовательности:

Зарегистрироваться в системе EKTIS (иметь автоматизированный электронный кабинет фермера).

Заполнить форму заявления, выбрав в разделе «Мои заявления» электронного кабинета «Заявление на аренду земельного участка» – «Забух».

Независимо от места регистрации в удостоверении личности, в приложении «Электронная полиция» Министерства внутренних дел следует указать, что фактическим местом проживания является село Забух.

Отметим, что подписание договоров с заявителями, обучение и ознакомление с территориями на месте пройдут в конце октября – начале ноября. Срок аренды составит 2 года для однолетних и кормовых культур и будет продлеваться по результатам эксплуатации.

Отметим, что процесс эксплуатации земель в освобожденных районах был начат с села Агалы.

Поделиться:
342

Актуально

Мнение

Азербайджан в ООН: три десятилетия активного участия и глобального лидерства

Xроника

Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих Госслужбы спецсвязи и ...

Политика

В Кабинете Министров прошло расширенное заседание, посвященное бюджетным ...

Общество

Запускается регулярный автобусный рейс Баку-Агдам - ФОТО

Общество

В двух ресторанах Гаджигабула выявлено содержание диких животных - ФОТО

AZAL переходит на осенне-зимнее расписание - ФОТО

Начинается суд над проводившей незаконные операции Ульвией Ильясовой

Арестован водитель-автохулиган из свадебного кортежа

Выбор редактора

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

Пожар в многоэтажном жилом доме в Баку полностью потушен - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В Баку меняется система работы общественного транспорта

В автобусе «BakuBus» две девушки устроили рукопашную - ВИДЕО

Кому будет выплачиваться пособие в размере 2600 манатов?

Последние новости

В двух ресторанах Гаджигабула выявлено содержание диких животных - ФОТО

Сегодня, 18:00

Путин и Пашинян пообщались в неформальной обстановке в Москве - ВИДЕО

Сегодня, 17:52

Азербайджан в ООН: три десятилетия активного участия и глобального лидерства

Сегодня, 17:50

AZAL переходит на осенне-зимнее расписание - ФОТО

Сегодня, 17:49

Арены, на которых пройдут III Игры стран СНГ, готовы к соревнованиям - ФОТО

Сегодня, 17:45

Билеты на III Игры стран СНГ поступили в продажу - ЦЕНЫ

Сегодня, 17:43

Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих Госслужбы спецсвязи и инфобезопасности

Сегодня, 17:33

Начинается суд над проводившей незаконные операции Ульвией Ильясовой

Сегодня, 17:15

AzTV: Связи с Москвой и преступные миллиарды превратили Аднана Ахмедзаде в пешку в диверсии против Азербайджана - ВИДЕО

Сегодня, 16:58

Арестован водитель-автохулиган из свадебного кортежа

Сегодня, 16:35

В Кабинете Министров прошло расширенное заседание, посвященное бюджетным вопросам - ФОТО

Сегодня, 16:20

Дания извинилась за тайную стерилизацию женщин в Гренландии

Сегодня, 16:15

Kapital Bank удостоен золотой награды премии «Globee–Innovation Awards»

Сегодня, 16:10

Милли Меджлис примет заявление в связи с 5-й годовщиной Отечественной войны

Сегодня, 16:05

Запускается регулярный автобусный рейс Баку-Агдам - ФОТО

Сегодня, 16:02

Суд в Париже приговорил Николя Саркози к пяти годам заключения - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:40

В эти дни температура воздуха в Азербайджане понизится на 8 градусов

Сегодня, 15:30

Кабмин России до конца года запретит экспорт бензина

Сегодня, 15:20

Гран-при Азербайджана побил рекорд зрительской аудитории в США

Сегодня, 15:10

Севиндж Фаталиева об азербайджано-британских отношениях: мы вступили в новую эру сотрудничества

Сегодня, 15:04
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвижения17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30