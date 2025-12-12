Заработная плата будет выплачиваться два раза в месяц.

Как сообщает Qafqazinfo, это отражено в предлагаемой в Трудовой кодекс поправке.

Согласно проекту, заработная плата должна выплачиваться работникам не реже одного раза в месяц. По взаимному соглашению сторон месячная заработная плата может быть разделена на две части (в виде аванса и оставшейся суммы) и выплачиваться два раза в месяц с интервалом не более шестнадцати дней.

Как заявил İqtisadiyyat.az депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов, до сих пор расчёт заработной платы, в том числе налоговая отчётность, осуществлялись один раз в месяц.

По его словам, предлагаемое изменение в Трудовой кодекс предусматривает проведение этих операций два раза в месяц.

Депутат подчеркнул, что новое правило имеет большое значение и с точки зрения планирования семейного бюджета.

Он также отметил, что это один из методов, применяемых в международной практике, и ожидается совершенствование программного обеспечения в этом направлении: «Поскольку для расчёта и подачи налогов необходимо усовершенствование программного обеспечения. Естественно, это важно для планирования семейных расходов и их социальной составляющей. В результате это может привести к более эффективному использованию заработной платы и планированию расходов в семейном бюджете. С другой стороны, это изменение соответствует международной практике и является положительным шагом для работников как с точки зрения планирования бюджета, так и в целом».