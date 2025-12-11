Арестован начальник пункта Таможенного комитета
Арестован начальник портового пункта Главного таможенного управления по морскому транспорту и энергетическим ресурсам Государственного таможенного комитета Фарид Усубов.
Он был задержан в рамках уголовного дела, возбужденного Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре.
В пресс-службе Генпрокуратуры отметили, что дополнительная информация по данному делу будет предоставлена.
Отметим, что Фарид Усубов является сыном бывшего заместителя начальника Особой государственной службы охраны, генерал-лейтенанта Джабраила Усубова (на фото).
Источники: Gününsesi.info, Report
1003