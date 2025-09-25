Проведён круглый стол на тему «Роль общественной солидарности в освобождении и возрождении Карабаха» - ФОТО

24 сентября 2025 года по случаю пятой годовщины Дня памяти состоялся круглый стол на тему «Роль общественной солидарности в освобождении и возрождении Карабаха».

Мероприятие, проведённое при совместной организации Фонда Возрождения Карабаха и Бакинского международного центра мультикультурализма, собрало депутатов Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, представителей государственных структур, членов семей шехидов, отдавших свою жизнь во имя Родины, ветеранов, руководителей этнических и религиозных общин, а также представителей общественности и средств массовой информации.

В начале память шехидов, отдавших жизнь за суверенитет и территориальную целостность нашей Родины, была почтена минутой молчания, после чего был исполнен Государственный гимн Азербайджанской Республики.

С приветственным словом выступил Рахман Гаджиев, председатель Правления Фонда Возрождения Карабаха, отметивший, что историческая Победа, одержанная во имя Карабаха, является ярким воплощением несокрушимого единства и солидарности нашего народа.

«Исключительно благодаря решительному руководству и политической воле Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева народ сплотился вокруг единой цели, а героизм наших солдат и национальное единство стали одними из главных опор этой Победы», — подчеркнул председатель Правления.

Говоря о восстановлении Карабаха, Рахман Гаджиев подчеркнул, что реализуемые под руководством главы государства масштабные восстановительные и строительные работы на освобождённых территориях ещё более расширяются благодаря активному участию и поддержке со стороны различных слоёв общества.

Он отметил, что общественная солидарность и скоординированная деятельность позволяют осуществлять эти важные задачи более оперативно и эффективно.

Также он подчеркнул, что объединение нашего народа вокруг общей цели не только закладывает основу успешной реализации этой великой миссии, но и создаёт прочную и надёжную базу для долгосрочного развития Карабаха и благополучной жизни будущих поколений.

Раван Гасанов, исполнительный директор Бакинского международного центра мультикультурализма, отметил, что 27 сентября — День памяти является символом торжества национальной воли и единства нашего народа. По его словам, объявление 27 сентября Днём памяти Указом Президента Ильхама Алиева является наглядным проявлением высокого уважения и глубокой признательности нашим шехидам, их семьям и нашему народу: «Сегодня мы с большим чувством гордости вспоминаем наших шехидов и склоняем головы перед их светлой памятью. Они отдали свою жизнь за освобождение азербайджанских земель, за территориальную целостность и суверенитет нашего государства. 44-дневная Отечественная война, золотыми буквами вписанная в нашу историю, доказала, что народ Азербайджана, объединившись в единый кулак ради своих родных земель, способен преодолеть все трудности. Историческая Победа, которую мы одержали, стала возможной благодаря крови наших шехидов, мужеству наших ветеранов, силе нашей армии и единству нашего народа».

Исполнительный директор отметил, что Бакинский международный центр мультикультурализма всегда поддерживает проекты, направленные на укрепление национального единства, патриотизма, а также мира, толерантности и мультикультурализма, сформировавшиеся у народа Азербайджана на протяжении веков: «Эти ценности после Победы в Отечественной войне будут и впредь нашим главным путеводителем в возрождении всех освобождённых территорий. Проведённое нами совместно с Фондом Возрождения Карабаха мероприятие является продолжением этой миссии. Наш долг — не только чтить память наших шехидов, но и осуществлять их мечты, возвращать жизнь на освобождённые земли, работать изо всех сил ради утверждения мира».

Камал Абдуллаев, ректор Азербайджанского университета языков, председатель Попечительского совета Бакинского международного центра мультикультурализма и член Наблюдательного совета Фонда Возрождения Карабаха, подчеркнул, что 44-дневная Отечественная война — это не только военная, но и нравственная победа. По его словам, эта война показала, что сила народа заключается не только в оружии, но и в его сердце, воле и единстве.

«Азербайджан всегда был страной, воплощающей гармонию различий. Наши многовековые традиции мультикультурализма и атмосфера толерантности выдержали испытание временем. Отечественная война вывела эти ценности на новый уровень, показала, что единство – в многообразии, а единение культур и религий на деле является основой национальной силы и победы. Сегодня возрождающаяся жизнь в Карабахе строится на единстве, солидарности, взаимном уважении и доверии», — сказал академик Камал Абдуллаев.

В ходе мероприятия, прошедшего под модерацией Парвин Багировой, руководителя отдела по фандрайзингу и коммуникациям Фонда Возрождения Карабаха, выступили депутаты Милли Меджлиса Фариз Исмаилзаде, Турал Гянджалиев, Джейхун Мамедов, Михаил Забелин, ректор Бакинского славянского университета Анар Нагиев, заместитель председателя Управления мусульман Кавказа Фуад Нуруллаев, представители этноконфессиональных общин и другие докладчики.

Было отмечено, что историческая победа в Отечественной войне стала результатом не только нашей военной силы, но и общественной солидарности, превращения нашего национального и религиозного многообразия в общую ценность. Все народы, проживающие в Азербайджане, религиозные конфессии и различные общины в тот период объединились во имя общей цели и продемонстрировали свою поддержку нашему государству.

В рамках мероприятия был показан короткометражный документальный фильм «Мы сильны вместе», подготовленный Бакинским международным центром мультикультурализма и посвящённый Дню Победы.

Участники также ознакомились с фотовыставкой «От трагедии к Победе», отражающей восстановительные работы на освобождённых территориях.