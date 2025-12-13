Врачу удалось вернуть к жизни пациентку после 45 минут остановки сердца - ВИДЕО

В Ширванской городской центральной больнице у пациентки, перенесшей хирургическую операцию примерно неделю назад, остановилось сердце.

После 45 минут борьбы – применения закрытого массажа сердца, инотропной поддержки, интубации дыхательных путей и искусственной вентиляции легких – она была возвращена к жизни, сообщает TƏBİB.

Это стало возможным благодаря настойчивости врача, которая продолжала реанимационные мероприятия и не прекращал массаж сердца, добившись восстановления сердечной деятельности пациентки.

Женщина (1988 года рождения) была госпитализирована в медицинское учреждение 19 ноября с диагнозами хронический калькулезный холецистит, холедохолитиаз, механическая желтуха, и прошла необходимые медицинские обследования.

Затем пациентка была успешно прооперирована и продолжила лечение в соответствующем отделении. Однако 25 ноября около 13:50 в палате у 37-летней пациентки внезапно ухудшилось состояние, и на фоне острой легочной недостаточности произошла остановка сердца (кардиальный арест). Врач немедленно начал медицинское вмешательство и боролся до последнего момента, в результате чего смог спасти ей жизнь. После этого пациентке продолжили респираторную и гемодинамическую поддержку в отделении реанимации.

В состоянии пациентки, которая некоторое время находилась под наблюдением, наблюдалось поэтапное клиническое улучшение, риск угрозы жизни был устранен, а ее общее состояние было оценено как стабильное.

Отметим, что пациентка, являющаяся матерью шестерых детей, уже выписана домой для амбулаторного лечения.