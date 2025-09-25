Албания заинтересована в расширении сотрудничества с Азербайджаном в области здравоохранения

В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с чрезвычайным и полномочным послом Албании в нашей стране Бесартом Кадиа.

Как сообщили в Министерстве, глава ведомства Теймур Мусаев отметил успешное развитие двусторонних отношений между двумя странами. Министр подчеркнул, что встречи глав государств и достигнутые договоренности подняли азербайджано-албанские отношения на более высокую ступень.

Теймур Мусаев указал и на наличие широкого потенциала для развития двустороннего сотрудничества в области здравоохранения. По словам министра, есть все необходимые условия для обмена современным методическим и научно-практическим опытом в области непрерывного профессионального обучения медицинских специалистов, а также потенциал для развития сотрудничества в сфере медицинского туризма.

В завершение министр здравоохранения Азербайджана выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

В свою очередь Бесарт Кадиа, отметив высокий уровень двусторонних связей, подчеркнул, что между нашими странами существуют дружеские отношения.

Дипломат также выразил заинтересованность его страны в расширении сотрудничества с Азербайджаном в области здравоохранения и медицинской науки.

В завершение стороны обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.