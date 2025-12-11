TƏBİB рассказал о состоянии 14-летней роженицы и её новорождённой дочери - ОБНОВЛЕНО

11 декабря примерно в 01:45 девочка 2011 года рождения была госпитализирована в отделение неотложной и экстренной медицинской помощи Клинического медицинского центра с жалобами на сильные боли в животе.

Как сообщили в TƏBİB, пациентке сразу же провели УЗИ, определив срок беременности 36 недель и 4 дня, головное предлежание плода и диагноз родов I стадии (DQVEC). После этого она была переведена в отделение гинекологии.

Дополнительные обследования выявили острый дефицит жидкости, синдром дистресса плода и тахикардию.

11 декабря пациентке была проведена кесарево сечение. Родилась девочка весом 2600 граммов и ростом 47 см.

В настоящее время состояние матери и ребёнка удовлетворительное.

Сотрудник пресс-службы МВД Луму Исрафилли сообщила, что по данному факту проводится расследование.