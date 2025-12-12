 Кямран Асадов обвиняется в организации незаконной помощи студентам на экзаменах | 1news.az | Новости
Общество

Кямран Асадов обвиняется в организации незаконной помощи студентам на экзаменах

First News Media19:32 - Сегодня
Кямран Асадов обвиняется в организации незаконной помощи студентам на экзаменах

Известный эксперт в области образования Кямран Асадов привлечён к уголовной ответственности.

Как сообщает Qafqazinfo, эксперт он подозревается в том, что в сговоре со своим знакомым Гюндюзом Аббасовым использовал незаконные технические средства на вступительных экзаменах.

Гюндюз Аббасов находится под арестом по данному делу, а в отношении Кямрана Асадова во время следствия была избрана мера пресечения «невыезд».

Согласно обвинению, К. Асадов и Г. Аббасов, действуя сообща, установили незаконные технические средства на 15 человек с целью оказания им помощи на экзаменах.

Так, скрытые камеры, телефоны с функцией записи звука («vip smart»), микронаушники, устройства MIFI и другие приборы были заранее согласованы между собой и проверены на работоспособность.

Затем эти устройства были предоставлены различным лицам, желавшим легко получить результаты на выпускных экзаменах и вступительных экзаменах в университеты в Гяндже и Баку.

Устройства прятались в обуви экзаменующихся. Для этого сначала вырезалась подошва обуви, создавалось пространство, куда помещались технические средства. После этого экзаменующимся объясняли, как разместить устройство на себе в туалете здания, снимать лист с вопросами камерой и затем с помощью наушника получать ответы.

За всё это обвиняемые получали от клиентов различные суммы денег, которые делили между собой.

Камран Асадов и Гюндюз Аббасов обвиняются по статьям 302.3 (незаконная продажа или приобретение технических средств, предназначенных для получения секретной информации) и 308.1 (злоупотребление служебными полномочиями) Уголовного кодекса. По обеим статьям предусмотрено наказание до 3 лет лишения свободы.

В настоящее время уголовное дело рассматривается в Гянджинском городском суде под председательством судьи Эльчина Мамедова. На подготовительном заседании обвиняемым разъяснили их права и обязанности, а избранные меры пресечения оставлены без изменений.

Основное заседание назначено на 15 декабря.

Отметим, что поводом к возбуждению уголовного дела стало обращение Государственного экзаменационного центра (DİM) в Службу государственной безопасности (СГБ). На основании материалов, направленных СГБ, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре проводилось расследование. В результате расследования, кроме указанных выше лиц, уголовное дело было возбуждено ещё против нескольких человек. Их дела также рассматриваются в суде.

