В Баку начался новый этап строительства 28-ой станции метро

В Баку продолжается строительство новой станции метро с условным названием "B-04", которая станет 28-й по счету и пятой на Фиолетовой линии.

Как передает Report, в ходе ознакомительного тура для представителей медиа было отмечено, что начался очередной этап реализации проекта. Он охватывает не только основные строительные работы, но и создание внутренней инфраструктуры.

Станция будет располагаться на глубине до 31 метра, состоять из четырех уровней и иметь четыре выхода, два из которых уже готовы. На объекте уже завершен монтаж эскалаторов, ведутся отделочные и подготовительные работы, устанавливаются вентиляционные и охлаждающие системы, а также современное электротехническое оборудование.

С платформы длиной 144 метра смогут отправляться поезда из семи вагонов. Новый участок соединит станцию "B-04" с "8 Ноября" двумя тоннелями протяженностью более одного километра каждый.

Станция строится на улице Джалила Мамедгулузаде, между Спортивно-концертным комплексом имени Гейдара Алиева и Городской клинической больницей №1.