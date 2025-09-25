 В Баку рядом со станцией «Сахиль» будет построена еще одна станция метро | 1news.az | Новости
В Баку рядом со станцией «Сахиль» будет построена еще одна станция метро

First News Media11:42 - Сегодня


Бакинский метрополитен планирует построить новую станцию недалеко от станции "Сахиль", которая будет следовать за станцией "Низами".

Как сообщает Report, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Бакинского метрополитена Бахтияр Мамедов.

С этой станции пассажиры смогут осуществить пересадку на "Красную линию" метрополитена: например, пассажиры смогут пересесть с этой станции на "Сахиль" и доехать до станции "Ази Асланов" без пересадки.

Представитель метро также напомнил, что станция B-04 будет следующей станцией "Фиолетовой линии" после "8 Ноября".

"В соответствии с Госпрограммой на "Фиолетовой линии" должны быть построены еще 5 станций. Одна из этих станций будет располагаться вблизи станции "Низами". В настоящее время ведутся работы по уточнению территорий этих станций. С этой станции будет прямой переход на станцию "Низами", - добавил Мамедов.

