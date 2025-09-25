В Баку рядом со станцией «Сахиль» будет построена еще одна станция метро

Бакинский метрополитен планирует построить новую станцию недалеко от станции "Сахиль", которая будет следовать за станцией "Низами".

Как сообщает Report, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Бакинского метрополитена Бахтияр Мамедов.

С этой станции пассажиры смогут осуществить пересадку на "Красную линию" метрополитена: например, пассажиры смогут пересесть с этой станции на "Сахиль" и доехать до станции "Ази Асланов" без пересадки.

Представитель метро также напомнил, что станция B-04 будет следующей станцией "Фиолетовой линии" после "8 Ноября".

"В соответствии с Госпрограммой на "Фиолетовой линии" должны быть построены еще 5 станций. Одна из этих станций будет располагаться вблизи станции "Низами". В настоящее время ведутся работы по уточнению территорий этих станций. С этой станции будет прямой переход на станцию "Низами", - добавил Мамедов.