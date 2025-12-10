 Лейла Алиева приняла участие в международной конференции в Туркменистане - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Лейла Алиева приняла участие в международной конференции в Туркменистане - ФОТО

First News Media19:52 - Сегодня
Лейла Алиева приняла участие в международной конференции в Туркменистане - ФОТО

10 декабря в Национальной туристической зоне «Аваза» в туркменском городе Туркменбаши состоялась международная конференция на тему «Роль женщин в современном обществе: развитие международного сотрудничества для достижения Целей устойчивого развития».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в конференции приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Сначала гости ознакомились с выставкой, демонстрирующей богатое культурное наследие и современные достижения Туркменистана. В экспозиции были представлены стенды, наглядно отражающие успехи страны в различных областях и активное участие женщин в государственном строительстве, экономике, науке, образовании и здравоохранении.

Конференция собрала представителей международных организаций и экспертов для обсуждения важных инициатив в области расширения роли женщин и продвижения глобальной повестки дня устойчивого развития.

Выступившая на открытии мероприятия, вице-президент по лечебной деятельности Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова Огулджахан Атабаева выразила уверенность в том, что конференция пройдет в атмосфере активного и конструктивного диалога. Она заявила, что эта конференция станет эффективной платформой для продвижения инициатив, основанных на идее приверженности гуманизму. «Именно женщины обучают наших детей жизненным ценностям, прививают культуру мира и уважения. Их поддержка является основой для гуманистического общества. Для обеспечения всесторонней помощи необходимо создание международной сети центров поддержки женщин и детей. Важными вопросами являются оказание медицинской и психологической помощи детям, социальная и правовая поддержка женщин, оперативная гуманитарная помощь, формирование мобильных медицинских групп», – подчеркнула Огулджахан Атабаева. Она также рассказала о значимости активного участия женщин в социальных, политических и экономических процессах.

Генеральный директор Отделения ООН в Женеве Татьяна Валовая сообщила, что в этом году отмечаются три важные даты – 80-летие Организации Объединенных Наций, 30-летие Пекинской декларации и 30-летие международного признания статуса постоянного нейтралитета Туркменистана. «Статус нейтралитета Туркменистана составляет основу внешней политики страны, направленной на развитие диалога, посредничества и сотрудничества. Женщины в Туркменистане играют важную роль в этих процессах. Они представляют страну в ООН и других международных организациях, участвуют в переговорах и вносят вклад в расширение многостороннего диалога. Женщины также активно участвуют в парламенте при обсуждениях вопросов образования, науки, культуры, молодежной политики, социальной защиты и здравоохранения», – отметила генеральный директор.

Глава Администрации Президента Республики Узбекистан Саида Мирзиёева, подчеркнув защиту прав женщин в их стране, сообщила об учреждении бесплатных магистерских программ для девушек и женщин, а также стипендий для обучения в ведущих университетах мира. В настоящее время 35 процентов студентов, обучающихся за рубежом за счет государственных средств, составляют женщины. «Мы также создали уникальную программу-акселератор для женщин-предпринимателей, предоставляющую им доступ к качественному финансированию, наставничеству и мировому опыту», – заявила она.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в своем выступлении отметила, что лидерство, знания и опыт женщин имеют решающее значение для устойчивого развития общества. Лейла Алиева проинформировала о деятельности Фонда Гейдара Алиева, в том числе о его международных проектах. «Фонд реализовал проекты по строительству и реконструкции школ в ряде стран, включая Китай, Грузию, Египет, Россию, Румынию, Вьетнам и Нидерланды. Реализованы программы по реконструкции школы для девочек и школьной инфраструктуры в Пакистане, а также по оснащению оборудованием информационных технологий в Кении и Руанде». Она также подчеркнула, что поддержка образования и развития девочек оказывается в рамках проектов в Буркина-Фасо, Мали, Нигере и Гондурасе. Выразив удовлетворение тем, что женщины занимают особое место в современном обществе, вице-президент Фонда сказала, что они являются хранительницами семейных ценностей и культурных традиций.

Лейла Алиева заявила, что деятельность Фонда Гейдара Алиева охватывает такие важные сферы, как наука, образование, здравоохранение, культура и экология, и за прошедший период в этих направлениях были реализованы местные и международные проекты. В своем выступлении она также коснулась проблемы значительного cнижения уровня Каспийского моря, являющегося общей ценностью: «Снижение уровня Каспия серьезно влияет на жизнь морских обитателей, таких как осетровые, лосось и тюлени. Загрязнение каспийских вод продолжает усугублять их состояние. Это глобальная проблема, с которой мы должны бороться сообща, и я верю, что мы сможем спасти наше море».

Другие выступавшие рассказали о роли женщин в обществе, отметив, что они являются основными носителями и хранителями культурных ценностей, обычаев, традиций и нравственных норм. Подчеркнув важность максимального участия женщин в политике и экономике для достижения устойчивого развития, выступавшие отметили, что такие конференции являются важной платформой для многостороннего диалога. Была отмечена необходимость укрепления партнерства между государственными структурами, гражданским обществом и международными организациями для устранения проблем, препятствующих полной реализации потенциала женщин.

Конференция продолжила свою работу в формате панельных заседаний.

Поделиться:
160

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев выразил благодарность Дональду Трампу

Общество

Лейла Алиева приняла участие в международной конференции в Туркменистане - ФОТО

Политика

Хикмет Гаджиев в Баку обсудил с заместителем Лаврова региональные и ...

Экономика

Подписано соглашение между SOCAR и MVM ONEnergy о поставках природного газа - ФОТО

Общество

Лейла Алиева встретилась с руководителем Администрации Президента Республики Узбекистан - ФОТО

Лейла Алиева приняла участие в международной конференции в Туркменистане - ФОТО

Территорию рядом со станцией «Иншаатчылар» затопило после дождя - ВИДЕО

Дождь, снег и туман охватили большую часть Азербайджана

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

В Азербайджане будет приостановлено признание иностранных дипломов

Амруллаев: «История Азербайджана» будет преподаваться на госязыке с 6-го класса во всех школах

Стали известны подробности смертельного пожара в Локбатане и личности жертв - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Погибший при взрыве в вилле работал в ней мастером - ВИДЕО - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Лейла Алиева встретилась с руководителем Администрации Президента Республики Узбекистан - ФОТО

Сегодня, 20:00

Лейла Алиева приняла участие в международной конференции в Туркменистане - ФОТО

Сегодня, 19:52

Территорию рядом со станцией «Иншаатчылар» затопило после дождя - ВИДЕО

Сегодня, 19:30

Ильхам Алиев выразил благодарность Дональду Трампу

Сегодня, 19:12

Джейхун Байрамов отбыл в Венгрию

Сегодня, 19:00

Хикмет Гаджиев в Баку обсудил с заместителем Лаврова региональные и международные вопросы - ФОТО

Сегодня, 18:45

Азербайджанский фонд развития бизнеса будет преобразован в ОАО - УКАЗ

Сегодня, 18:35

Подписано соглашение между SOCAR и MVM ONEnergy о поставках природного газа - ФОТО

Сегодня, 18:30

Ильхам Алиев утвердил Стратегию развития цифровой экономики до 2029 года

Сегодня, 18:15

Дождь, снег и туман охватили большую часть Азербайджана

Сегодня, 18:05

Ильхам Алиев распорядился о проведении в 2026 году конкурса «Yüksəliş»

Сегодня, 18:00

Специалисты Минобороны Азербайджана встретились с экспертами НАТО - ФОТО

Сегодня, 17:53

Президент сменил ректора Академии юстиции

Сегодня, 17:47

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 17:36

В Баку будет устранена спорная ситуация на пересечении двух улиц

Сегодня, 17:19

Служба безопасности Украины сообщила об аресте в Одессе судна «теневого флота» РФ

Сегодня, 17:17

Польша передаст Киеву МиГ-29 за доступ к технологиям БПЛА

Сегодня, 17:15

Партия конфет из Ирана уничтожена после проверки AQTA – ФОТО

Сегодня, 17:14

Родственники пропавших в море рыбаков рассказали о последнем звонке - ВИДЕО

Сегодня, 17:10

Ереван оправдывается, заявляя о согласовании повестки Армения–ЕС еще до встречи в Вашингтоне

Сегодня, 16:53
Все новости
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сегодня трудно представить новогодние праздники без сияющей, нарядной ёлки. Именно она наполняет дом атмосферой тепла, уюта и волшебства, а городские улицыСегодня, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30