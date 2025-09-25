Центробанк запускает новый опрос по финансовому поведению домохозяйств

Центральный банк Азербайджана запускает сегодня новый опрос, связанный с финансовым поведением и намерениями домохозяйств.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил директор Департамента статистики Центробанка Азербайджана Самир Насиров на презентации опроса «Финансовое поведение и намерения домохозяйств».

Он отметил, что проект впервые будет реализован на цифровой платформе.

«На протяжении многих лет Центральный банк проводил опросы среди предприятий реального сектора.

Эти опросы охватывали в основном сферы промышленности, строительства, услуг и др., и были проведены на более чем 400 крупных предприятиях. Их результаты были представлены общественности, были обнародованы индексы делового доверия и другие показатели», - отметил Насиров.

Но на этот раз, как подчеркнул С.Насиров, запускается другой проект.

«Основная цель проведения опроса, связанного с финансовым поведением и намерениями домохозяйств, — сбор информации о финансовом положении семей, экономических ожиданиях, долговой нагрузке и платежеспособности. Эта информация будет играть особую роль как в формировании совокупного спроса, так и в управлении инфляцией и ожиданиями», — сказал Самир Насиров.

По его словам, результаты опроса позволят Центробанку точно определять ожидания в своих прогнозных моделях и сыграют важную базовую роль в принятии решений по политике. «Методология исследования основана на международных стандартах. Учтен опыт Европейской комиссии и Организации экономического сотрудничества и развития. Проект будет проводиться два раза в год и будет состоять из 29 вопросов».

С.Насиров подчеркнул, что исследование будет охватывать как количественные, так и качественные показатели:

«- Оценка финансового положения домохозяйств;

- Ожидания относительно экономики страны;

- Планы по крупным покупкам и недвижимости;

- Цели заимствования и возможности погашения;

- Ожидания относительно изменения цен».

Например, респондентам будет предложено ответить на такие вопросы, как: «Как изменилось финансовое положение вашей семьи за последние 12 месяцев?» или «Как, по вашему мнению, изменятся цены в течение следующих 12 месяцев?».

Опрос будет проводиться в электронном виде через специальный раздел на официальном сайте Центрального банка».

Директор департамента добавил, что полученная информация будет способствовать принятию важных решений в плане денежно-кредитной политики и обеспечения финансовой стабильности.

Гафар Агаев