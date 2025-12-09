В Азербайджане будет приостановлено признание иностранных дипломов

Признание квалификаций, полученных в иностранных государствах, осуществляется Агентством по обеспечению качества в образовании через Электронную систему обращений. Для повышения эффективности работы электронной системы и обеспечения удовлетворённости граждан регулярно проводятся технические работы.

Об этом сообщили в Агентстве.

В связи с этим приём заявлений через электронную систему будет приостановлен с 16 декабря 2025 года по 2 января 2026 года.

«Просьба подавать обращения не позднее 16 декабря 2025 года», — говорится в сообщении.