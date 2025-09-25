В Баку на опасных перекрёстках установили новые светофоры для безопасности водителей и пешеходов - ВИДЕО

В Сабунчинском районе столице, в посёлке Бакиханов, на перекрёстке улиц Назима Исмаилова и Мурада Нагиева возникла хаотичная ситуация на дороге, которая создавала опасность для водителей, пешеходов, а также для учащихся средней школы №271.

С целью устранения проблемы сотрудники Центра интеллектуального управления транспортом установили новые светофоры для движения транспорта и пешеходов, а соответствующие службы нанесли разметку на дороге, сообщает 1news.az со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом.

Кроме того, на перекрёстке улицы Аждара Маликова с жилым комплексом Xəzər bağları также был установлен новый светофор и введён в эксплуатацию.

Кроме того, в Бинагадинском районе, на перекрёстке улиц Сулеймана Сани Ахундова и Ибрагимпаши Дадашова, для обеспечения безопасности пешеходов был установлен и введён в эксплуатацию новый пешеходный светофор. Так как рядом находится станция метро «Azadlıq», где наблюдается интенсивное движение пешеходов, установка нового светофора помогла предотвратить возможные дорожно-транспортные происшествия.

Помимо этого, в Сураханском районе, в посёлке Йени Гюнешли, массив AB, на улице Аббаса Фатуллаева был установлен новый пешеходный светофор с кнопкой, что позволило значительно снизить риск аварий на данном участке дороги.