Нетаньяху во время выступления с трибуны ГА ООН устроил викторину
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху устроил викторину, выступая с трибуны на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.
Как передает Report, он показал оставшимся в зале таблички с вопросами "Кто кричит "Смерть Америке"?".
Он сам предложил пять ответов: "Иран", "Хамас", "Хезболла", "Хуситы" и "Все вышеперечисленные". Затем сам же подсказал ответ: "Все вышеперечисленные. Правильно".
Отметим, что перед началом его выступления, многие участники освистали премьера, и в знак протеста против действий Израиля на Ближнем Востоке, покинули зал.
197