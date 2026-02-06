США пригласили Филиппины вступить в Совет мира

Президент США Дональд Трамп направил Филиппинам приглашение войти в состав созданного им Совета мира по урегулированию в секторе Газа.

Об этом сообщил посол республики в Вашингтоне Хосе Мануэль Ромуальдес.

"Президент Трамп передал мне личное письмо на имя президента [Филиппин Фердинанда] Маркоса [- младшего] с приглашением вступить в Совет мира", - сказал дипломат журналистам. Его слова приводит телеканал NewsWatch Plus Philippines.

Ромуальдес добавил, что Манила примет решение о вступлении в Совет в ближайшие недели. Власти изучают, какой вклад Филиппины смогут внести в работу организации.

22 января представители 19 стран подписали на полях Всемирного экономического форума в Давосе устав Совета мира, созданного в рамках мирного урегулирования в секторе Газа. Президент США заявил, что к организации присоединились и другие государства. Совет мира создан в соответствии с договоренностью между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС для управления Газой, но предполагается, что он будет также заниматься предотвращением и урегулированием конфликтов в других регионах.

Источник: ТАСС