СМИ: Трамп хочет переименовать в свою честь вокзал и аэропорт

First News Media08:40 - Сегодня
Президент США Дональд Трамп пообещал разблокировать средства на строительство нового тоннеля под рекой Гудзон, если вокзал Пенн-стэйшн в Нью-Йорке и международный аэропорт имени Даллеса в окрестностях Вашингтона переименуют в его честь.

Об этом сообщила телекомпания CNN.

По ее сведениям, в прошлом месяце американский лидер обсудил это предложение с лидером демократов в Сенате Конгресса Чаком Шумером (от штата Нью-Йорк). Трамп пообещал в обмен на переименование вокзала и аэропорта разморозить около $16 млрд, предназначенных для крупного инфраструктурного проекта Gateway, который по плану должен соединить тоннелем под Гудзоном штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси. Шумер сказал Трампу, что не обладает полномочиями для выполнения столь необычной просьбы.

