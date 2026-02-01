Али Хаменеи: Военная агрессия США против Ирана превратится в конфликт регионального уровня

Военная агрессия США против Ирана не ограничится войной между двумя странами, а превратится в полномасштабный конфликт регионального уровня. Об этом заявил верховный лидер исламской республики Али Хаменеи.

"Американцы должны знать, что если они начнут войну, на этот раз это будет война регионального уровня", - приводит его слова агентство Tasnim. Хаменеи добавил, что иранский народ не должен бояться заявлений президента США Дональда Трампа о переброске большого количества вооружений на Ближний Восток. "Мы не начинаем войн и не хотим нападать на какую-либо страну, но народ Ирана даст крепкий отпор тому, кто нападет и причинит вред", - подчеркнул иранский лидер.

26 января президент Трамп заявил, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана. Он выразил надежду на то, что Тегеран сядет за стол переговоров и заключит "справедливую и равноправную" сделку, подразумевающую полный отказ от ядерного оружия. Американский лидер напомнил, что в июне прошлого года США нанесли удары по ядерным объектам в исламской республике, эта операция получила название "Полуночный молот" (Midnight Hammer). Он предупредил, что "следующая атака будет еще хуже", призвав "не дать этому случиться".