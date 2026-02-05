Военные преступления без срока давности: Бакинский суд огласил приговоры гражданам Армении - СПИСОК - ОБНОВЛЕНО

5 февраля продолжилось заседание открытого судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении против Азербайджана, военных преступлениях, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.

В ходе судебного процесса, начавшегося 17 января прошлого года и продолжавшегося более года, был оглашено окончательное судебное решение (приговор) в отношении обвиняемых.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на проходящем в Бакинском военном суде заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья - Гюнель Самедова) каждый из обвиняемых обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

В судебном заседании приняли участие обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших лиц, правопреемники и представители потерпевших, прокуроры, поддерживающие государственное обвинение, а также от имени Азербайджанского государства в качестве потерпевшего руководитель Аппарата Кабинета Министров Руфат Мамедов.

В судебном решении объявлено, что с учетом предложения прокуроров, поддерживающих государственное обвинение, суд не назначил наказание Араику Арутюняну, Аркадию Гукасяну, Бако Саакяну, Давиду Ишханяну, Левону Мнацакяну, Давиду Бабаяну и Давиду Манукяну за создававшие угрозу авиационной безопасности действия, в которых они обвиняются, в связи с истечением срока привлечения к уголовной ответственности.

Отмечается, что хотя подсудимые Аркадий Гукасян и Бако Саакян обвиняются в совершении преступлений, подпадающих под статью о пожизненном заключении, и эти обвинения были доказаны в ходе судебного разбирательства, до вынесения приговора, подсудимым исполнилось 65 лет, они не могут быть приговорены к пожизненному заключению в соответствии с требованиями Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Обвинения, выдвинутые против Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна, Давида Манукяна, Мадата Бабаяна, Меликсета Пашаяна, Гарика Мартиросяна, Давида Аллахвердяна, Василия Бегларяна, Гургена Степаняна, Левона Балаяна и Эрика Казаряна по статье 228.3 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, переквалифицированы судом на статью 228.2.1 того же кодекса.

Кроме того, в части обвинения, относящейся к Аркадию Гукасяну, Бако Саакяну, Левону Мнацакяну и Давиду Манукяну, статьи 218.1, 218.2, 279.1 и 279.2 Уголовного кодекса исключены в числовом обозначении.

Кроме того, из обвинения, предъявленного Араику Арутюняну, Давиду Ишханяну, Давиду Бабаяну, Мадату Бабаяну, Меликсету Пашаяну, Гарику Мартиросяну, Давиду Аллахвердяну, Василию Бегларяну, Гургену Степаняну, Левону Балаяну и Эрику Казаряну, статьи 279.1 и 279.2 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики исключены в числовом обозначении.

Затем председательствующий на судебном заседании объявил, что Арутюнян Араик Владимири (Владимирович) признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Азербайджанской Республики, связанных с планированием, подготовкой, развязыванием и ведением агрессивной войны, нападением на лиц и организаций, пользующихся международной защитой, геноцидом, уничтожением населения, порабощением, принудительным переселением населения, преследованием, насильственным исчезновением лиц, незаконным лишением свободы, противоречащим нормам международного права, пытками, наемничеством, нарушением законов и обычаев ведения войны, нарушением норм международного гуманитарного права в условиях вооруженного конфликта, военным разбоем, умышленным убийством, незаконным предпринимательством, терроризмом и финансированием терроризма, созданием преступного сообщества (организации), незаконным приобретением, передачей, сбытом, хранением, перевозкой и ношением оружия, его комплектующих частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств, действиями, создающими угрозу авиационной безопасности, насильственным захватом и удержанием власти, насильственным изменением конституционного строя государства, созданием вооруженных формирований и групп, не предусмотренных законодательством, и приговорить к окончательному наказанию в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием его в тюрьме.

Признать Мнацаканяна Левона Генрихи виновным в совершении преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Азербайджанской Республики, связанных с планированием, подготовкой, развязыванием и ведением агрессивной войны, нападением на лиц и организаций, пользующихся международной защитой, уничтожением населения, порабощением, принудительным переселением населения, преследованием, насильственным исчезновением, незаконным лишением свободы, противоречащим нормам международного права, пытками, наемничеством, нарушением законов и обычаев войны, нарушением норм международного гуманитарного права в условиях вооруженного конфликта, военным разбоем, умышленным убийством, незаконной предпринимательской деятельностью, терроризмом, финансированием терроризма, созданием преступного сообщества (организации), незаконным приобретением, передачей, сбытом, хранением, перевозкой и ношением оружия, его комплектующих частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств, действиями, создающими угрозу авиационной безопасности, насильственным захватом и удержанием власти, насильственным изменением конституционного строя государства, созданием вооруженных формирований и групп, не предусмотренных законодательством, и приговорить к окончательному наказанию в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием его в тюрьме.

Признать Манукяна Давида Азати виновным в совершении преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Азербайджанской Республики, связанных с планированием, подготовкой, развязыванием и ведением агрессивной войны, нападением на лиц и организаций, пользующихся международной защитой, геноцидом, уничтожением населения, порабощением, принудительным переселением населения, преследованием, насильственным исчезновением лиц, незаконным лишением свободы, противоречащим нормам международного права, пытками, наемничеством, нарушением законов и обычаев ведения войны, нарушением норм международного гуманитарного права в условиях вооруженного конфликта, военным разбоем, умышленным убийством, незаконным предпринимательством, терроризмом и финансированием терроризма, созданием преступного сообщества (организации), незаконным приобретением, передачей, сбытом, хранением, перевозкой и ношением оружия, его комплектующих частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств, действиями, создающими угрозу авиационной безопасности, насильственным захватом и удержанием власти, насильственным изменением конституционного строя государства, созданием вооруженных формирований и групп, не предусмотренных законодательством, и приговорить к окончательному наказанию в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием его в тюрьме.

Признать Ишханяна Давида Рубени виновным в совершении преступлений, предусмотренных Уголовным Кодексом Азербайджанской Республики, связанных с планированием, подготовкой, развязыванием и ведением агрессивной войны, нападением на лиц и организации, пользующихся международной защитой, совершением геноцида, уничтожением населения, порабощением, принудительном переселением населения, преследованием, насильственным исчезновением лиц, незаконным лишением свободы, противоречащим нормам международного права, пытками, наемничеством, нарушением законов и обычаев войны, нарушением норм международного гуманитарного права в условиях вооруженного конфликта, военным разбоем, умышленным убийством, незаконным предпринимательством, терроризмом и финансированием терроризма, созданием преступного сообщества (организации), незаконным приобретением, передачей, сбытом, хранением, перевозкой и ношением оружия, его комплектующих частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств, действиями, создающими угрозу авиационной безопасности, совершением покушения на жизнь государственного деятеля и общественного деятеля, насильственным захватом и удержанием власти, насильственным изменением конституционного строя государства, созданием вооруженных формирований и групп, не предусмотренных законодательством, и приговорить к окончательному наказанию в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием его в тюрьме.

Признать Бабаяна Давида Клими виновным в совершении преступлений, предусмотренных Уголовным Кодексом Азербайджанской Республики, связанных с планированием, подготовкой, развязыванием и ведением агрессивной войны, уничтожением населения, порабощением, принудительном переселением населения, преследованием, насильственным исчезновением лиц, незаконным лишением свободы, противоречащим нормам международного права, пытками, наемничеством, нарушением законов и обычаев войны, нарушением норм международного гуманитарного права в условиях вооруженного конфликта, военным разбоем, умышленным убийством, незаконным предпринимательством, терроризмом и финансированием терроризма, созданием преступного сообщества (организации), незаконным приобретением, передачей, сбытом, хранением, перевозкой и ношением оружия, его комплектующих частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств, действиями, создающими угрозу авиационной безопасности, насильственным захватом и удержанием власти, насильственным изменением конституционного строя государства, созданием вооруженных формирований и групп, не предусмотренных законодательством, и приговорить к окончательному наказанию в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием его в тюрьме.

Признать Гукасяна Аркадия Аршавира (Аршавировича) виновным в совершении преступлений, предусмотренных Уголовным Кодексом Азербайджанской Республики, связанных с планированием, подготовкой, развязыванием и ведением агрессивной войны, нападением на лиц и организации, пользующихся международной защитой, геноцидом, уничтожением населения, порабощением, принудительным переселением населения, преследованием, насильственным исчезновением лиц, незаконным лишением свободы, противоречащим нормам международного права, пытками, наемничеством, нарушением законов и обычаев ведения войны, нарушением норм международного гуманитарного права в условиях вооруженного конфликта, военным разбоем, умышленным убийством, незаконным предпринимательством, терроризмом и финансированием терроризма, созданием преступного сообщества (организации), незаконным приобретением, передачей, сбытом, хранением, перевозкой и ношением оружия, его комплектующих частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств, действиями, создающими угрозу авиационной безопасности, совершением покушения на жизнь государственного деятеля и общественного деятеля, насильственным захватом и удержанием власти, насильственным изменением конституционного строя государства, созданием вооруженных формирований и групп, не предусмотренных законодательством, и приговорить к окончательному наказанию в виде лишения свободы сроком на 20 лет с отбыванием первых 10 лет в тюрьме, а оставшейся части - в исправительном учреждении строгого режима.

Признать Саакяна Бако Сааки виновным в совершении преступлений, предусмотренных Уголовным Кодексом Азербайджанской Республики, связанных с планированием, подготовкой, развязыванием и ведением агрессивной войны, нападением на лиц и организации, пользующихся международной защитой, геноцидом, уничтожением населения, порабощением, принудительным переселением населения, преследованием, насильственным исчезновением лиц, незаконным лишением свободы, противоречащим нормам международного права, пытками, наемничеством, нарушением законов и обычаев ведения войны, нарушением норм международного гуманитарного права в условиях вооруженного конфликта, военным разбоем, умышленным убийством, незаконным предпринимательством, терроризмом и финансированием терроризма, созданием преступного сообщества (организации), незаконным приобретением, передачей, сбытом, хранением, перевозкой и ношением оружия, его комплектующих частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств, действиями, создающими угрозу авиационной безопасности, совершением покушения на жизнь государственного деятеля и общественного деятеля, насильственным захватом и удержанием власти, насильственным изменением конституционного строя государства, созданием вооруженных формирований и групп, не предусмотренных законодательством, и приговорить к окончательному наказанию в виде лишения свободы сроком на 20 лет с отбыванием первых 10 лет в тюрьме, а оставшейся части - в исправительном учреждении строгого режима.

Признать Бабаяна Мадата Аракели виновным в совершении преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Азербайджанской Республики, связанных с планированием, подготовкой, развязыванием и ведением агрессивной войны, нападением на лиц и организаций, пользующихся международной защитой, геноцидом, уничтожением населения, порабощением, принудительным переселением населения, преследованием, насильственным исчезновением лиц, незаконным лишением свободы, противоречащим нормам международного права, пытками, наемничеством, нарушением законов и обычаев ведения войны, нарушением норм международного гуманитарного права в условиях вооруженного конфликта, военным разбоем, умышленным убийством, незаконным предпринимательством, терроризмом и финансированием терроризма, созданием преступного сообщества (организации), незаконным приобретением, передачей, сбытом, хранением, перевозкой и ношением оружия, его комплектующих частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств, с совершением покушения на жизнь государственного деятеля и общественного деятеля, насильственным захватом и удержанием власти, насильственным изменением конституционного строя государства, созданием вооруженных формирований и групп, не предусмотренных законодательством, и приговорить к окончательному наказанию в виде лишения свободы сроком на 19 лет с отбыванием первых 10 лет в тюрьме, а оставшейся части - в исправительном учреждении строгого режима.

Признать Пашаяна Меликсета Владимири виновным в совершении преступлений, предусмотренных Уголовным Кодексом Азербайджанской Республики, связанных с планированием, подготовкой, развязыванием и ведением агрессивной войны, уничтожением населения, порабощением, принудительным переселением населения, преследованием, насильственным исчезновением лиц, незаконным лишением свободы, противоречащим нормам международного права, пытками, нарушением законов и обычаев ведения войны, нарушением норм международного гуманитарного права в условиях вооруженного конфликта, умышленным убийством, терроризмом, созданием преступного сообщества (организации), незаконным приобретением, передачей, сбытом, хранением, перевозкой и ношением оружия, его комплектующих частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств, действиями, насильственным захватом и удержанием власти, насильственным изменением конституционного строя государства, созданием вооруженных формирований и групп, не предусмотренных законодательством, и приговорить к окончательному наказанию в виде лишения свободы сроком на 19 лет с отбыванием первых 8 лет в тюрьме, а оставшейся части - в исправительном учреждении строгого режима.

Признать Мартирoсяна Гарика Григори виновным в совершении преступлений, предусмотренных Уголовным Кодексом Азербайджанской Республики, связанных с планированием, подготовкой, развязыванием и ведением агрессивной войны, уничтожением населения, порабощением, принудительным переселением населения, преследованием, насильственным исчезновением лиц, незаконным лишением свободы, противоречащим нормам международного права, пытками, нарушением законов и обычаев ведения войны, нарушением норм международного гуманитарного права в условиях вооруженного конфликта, военным разбоем, умышленным убийством, терроризмом, созданием преступного сообщества (организации), незаконным приобретением, передачей, сбытом, хранением, перевозкой и ношением оружия, его комплектующих частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств, насильственным захватом и удержанием власти, насильственным изменением конституционного строя государства, созданием вооруженных формирований и групп, не предусмотренных законодательством, и приговорить к окончательному наказанию в виде лишения свободы сроком на 18 лет с отбыванием первых 8 лет в тюрьме, а оставшейся части - в исправительном учреждении строгого режима.

Признать Аллахвердяна Давида Нельсони виновным в совершении преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Азербайджанской Республики, связанных с планированием, подготовкой, развязыванием и ведением агрессивной войны, уничтожением населения, принудительным переселением населения, преследованием, насильственным исчезновением лиц, незаконным лишением свободы, противоречащим нормам международного права, нарушением законов и обычаев ведения войны, нарушением норм международного гуманитарного права в условиях вооруженного конфликта, умышленным убийством, терроризмом, созданием преступного сообщества (организации), незаконным приобретением, передачей, сбытом, хранением, перевозкой и ношением оружия, его комплектующих частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств, насильственным захватом и удержанием власти, насильственным изменением конституционного строя государства, созданием вооруженных формирований и групп, не предусмотренных законодательством, и приговорить к окончательному наказанию в виде лишения свободы сроком на 18 лет с отбыванием первых 8 лет в тюрьме, а оставшейся части - в исправительном учреждении строгого режима.

Признать Балаяна Левона Ромики виновным в совершении преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Азербайджанской Республики, связанных с планированием, подготовкой, развязыванием и ведением агрессивной войны, уничтожением населения, принудительным переселением населения, преследованием, насильственным исчезновением лиц, незаконным лишением свободы, противоречащим нормам международного права, нарушением законов и обычаев ведения войны, нарушением норм международного гуманитарного права в условиях вооруженного конфликта, умышленным убийством, терроризмом, созданием преступного сообщества (организации), незаконным приобретением, передачей, сбытом, хранением, перевозкой и ношением оружия, его комплектующих частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств, насильственным захватом и удержанием власти, насильственным изменением конституционного строя государства, созданием вооруженных формирований и групп, не предусмотренных законодательством, и приговорить к окончательному наказанию в виде лишения свободы сроком на 16 лет с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а оставшейся части - в исправительном учреждении строгого режима.

Признать Бегларяна Василия Ивани виновным в совершении преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Азербайджанской Республики, связанных с планированием, подготовкой, развязыванием и ведением агрессивной войны, принудительным переселением населения, преследованием, нарушением законов и обычаев ведения войны, нарушением норм международного гуманитарного права в условиях вооруженного конфликта, умышленным убийством, терроризмом, созданием преступного сообщества (организации), незаконным приобретением, передачей, сбытом, хранением, перевозкой и ношением оружия, его комплектующих частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств, насильственным захватом и удержанием власти, насильственным изменением конституционного строя государства, созданием вооруженных формирований и групп, не предусмотренных законодательством, и приговорить к окончательному наказанию в виде лишения свободы сроком на 15 лет с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а оставшейся части - в исправительном учреждении строгого режима.

Признать Степаняна Гургена Гомери виновным в совершении преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Азербайджанской Республики, связанных с планированием, подготовкой, развязыванием и ведением агрессивной войны, уничтожением населения, принудительным переселением населения, преследованием, нарушением законов и обычаев ведения войны, нарушением норм международного гуманитарного права в условиях вооруженного конфликта, умышленным убийством, терроризмом, созданием преступного сообщества (организации), незаконным приобретением, передачей, сбытом, хранением, перевозкой и ношением оружия, его комплектующих частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств, насильственным захватом и удержанием власти, насильственным изменением конституционного строя государства, созданием вооруженных формирований и групп, не предусмотренных законодательством, и приговорить к окончательному наказанию в виде лишения свободы сроком на 15 лет с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а оставшейся части - в исправительном учреждении строгого режима.

Признать Казаряна Эрика Роберти виновным в совершении преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Азербайджанской Республики, связанных с планированием, подготовкой, развязыванием и ведением агрессивной войны, принудительным переселением населения, преследованием, нарушением законов и обычаев ведения войны, нарушением норм международного гуманитарного права в условиях вооруженного конфликта, умышленным убийством, терроризмом, созданием преступного сообщества (организации), незаконным приобретением, передачей, сбытом, хранением, перевозкой и ношением оружия, его комплектующих частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств, насильственным захватом и удержанием власти, насильственным изменением конституционного строя государства, созданием вооруженных формирований и групп, не предусмотренных законодательством, и приговорить к окончательному наказанию в виде лишения свободы сроком на 15 лет с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а оставшейся части - в исправительном учреждении строгого режима.

Отметим, что по фактам многочисленных преступлений, совершенных в результате агрессивной войны, развязанной армянским государством и преступным сообществом, созданным под руководством, при непосредственном и косвенном участии Кочаряна Роберта Седраки, Саргсяна Сержа Азати, Манукяна Вазгена Микаэли, Саркисяна Вазгена Завени, Бабаяна Самвела Андраники, Баласаняна Виталия Микаэли, Балаяна Зория Хайки, Оганяна Сейрана Мушеги, Гарамяна Аршавира Суреновича, Мелконяна Монте Чарльза и других с целью осуществления вопреки нормам внутреннего и международного права военной агрессии против Азербайджана под непосредственным руководством и при участии, на основе устных и письменных поручений, указаний и инструкций, при материально-технической поддержке и поддержке личным составом, под управлением в централизованном порядке, а также под строгим контролем высокопоставленных лиц Армении, ее вооруженных сил и незаконных вооруженных формирований, осуждены 15 обвиняемых.

Данные лица, то есть - Арутюнян Араик Владимири, Гукасян Аркадий Аршавири, Саакян Бако Сааки, Ишханян Давид Рубени, Манукян Давид Азатини, Бабаян Давид Клими, Мнацаканян Левон Генрикович, Бегларян Василий Ивани, Казарян Эрик Роберти, Аллахвердян Давид Нельсони, Степанян Гурген Гомери, Балаян Левон Ромики, Бабаян Мадат Аракелович, Мартиросян Гарик Григори, Пашаян Меликсет Владимири обвиняются по статьям 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

В Бакинском военном суде в рамках продолжающегося с января 2025 года судебного процесса над гражданами Армении был оглашен приговор в отношении обвиняемых.

Решением суда руководители бывшего сепаратистского режима в Карабахе — Араик Арутюнян, «министр обороны» Левон Мнацаканян, «председатель парламента» Давит Ишханян, «министр иностранных дел» Давид Бабаян, а также генерал-майор вооруженных сил Армении Давид Манукян приговорены к пожизненному лишению свободы.

Бывшие руководители сепаратистского режима в Карабахе Аркадий Гукасян и Бако Саакян приговорены к 20 годам лишения свободы.

Мадат Бабаян, признавший свое участие в Ходжалинском геноциде в составе вооружённых сил Армении и добровольно вступивший в вооруженные формирования бывшего режима в Карабахе, приговорен к 19 годам лишения свободы.

В связи с достижением обвиняемыми 65-летнего возраста, в соответствии с требованиями Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, к ним не могло быть применено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Вместе с тем указанные лица обвиняются в совершении преступлений, за которые предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы, и в ходе судебного разбирательства данные обвинения были полностью доказаны.

Кроме того, Меликсет Пашаян, проходивший службу в вооружённых силах Республики Армения, приговорен к 19 годам лишения свободы; Гарик Мартиросян, занимавший должность «государственного министра» бывшего режима в Карабахе, — к 18 годам; Давит Аллахвердиян, являвшийся «членом Совета безопасности», и Левон Балаян, член незаконных вооруженных формирований, — к 16 годам лишения свободы каждый.

Васили Бегларян, Гурген Степанян и Эрик Казарян приговорены каждый к 15 годам лишения свободы.

Все они признаны виновными в совершении в результате военной агрессии Армении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов войны, а также терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват и удержание власти и другие многочисленные преступления.