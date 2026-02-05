Китай поддерживает право Ирана на мирную ядерную программу
Китай поддерживает право Ирана на реализацию ядерной программы в мирных целях.
Oб этом сообщает агентство Mehrnews.
Отмечается, что заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади посетил Пекин и провел встречу с помощником министра иностранных дел Китая Лю Бинем.
Китайская сторона подчеркнула необходимость политического и дипломатического решения иранской ядерной проблемы.
Гарибабади высоко оценил беспристрастную и справедливую позицию Китая по иранскому ядерному досье.
