Китай поддерживает право Ирана на мирную ядерную программу

Китай поддерживает право Ирана на реализацию ядерной программы в мирных целях.

Oб этом сообщает агентство Mehrnews.

Отмечается, что заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади посетил Пекин и провел встречу с помощником министра иностранных дел Китая Лю Бинем.

Китайская сторона подчеркнула необходимость политического и дипломатического решения иранской ядерной проблемы.

Гарибабади высоко оценил беспристрастную и справедливую позицию Китая по иранскому ядерному досье.