​​​​​​​Владимир Путин фигурирует в новых документах по скандальному делу Эпштейна – ПОДРОБНОСТИ

Тысячи загадочных сообщений, связывающих Джеффри Эпштейна с Владимиром Путиным, были обнаружены в последней публикации документов, касающихся покойного финансиста-педофила, что породило новую теорию о том, на кого он на самом деле работал.

Электронные письма, в которых неназванные источники обсуждают встречи Эпштейна с российским президентом, вызывают вопросы о том, мог ли он заниматься переправкой девушек из России в рамках поддерживаемой государством операции по созданию «крупнейшей медовой ловушки» в мире для компрометации богатых и влиятельных людей, сообщает 1news.az со ссылкой на The New York Times.

Американская газета отмечает, что имя Путина упоминается почти тысячу раз в последнем пакете документов, опубликованном в минувшую пятницу, тогда как Москва фигурирует в них почти 10 000 раз. Отмечается, что люди из окружения российского лидера утверждают, что он сохранял связи с Эпштейном даже после того, как финансист был осуждён в 2008 году за вовлечение несовершеннолетних в проституцию.

В других недавно опубликованных документах говорится о предполагаемом значительном влиянии Дж.Эпштейна в России - в одном из писем от ноября 2010 года он спрашивает неназванного адресата, нужна ли тому российская виза.

В другом электронном письме от 11 сентября 2011 года анонимный отправитель обсуждает планы «встречи с Путиным» во время следующей поездки Эпштейна в Россию.

«Я говорил с Игорем. Он сказал, что в прошлый раз, когда вы были в Палм-Бич, вы сообщили ему о назначенной на 16 сентября встрече с Путиным и что он может забронировать билет в Россию с прибытием за несколько дней до вас», - говорится в недавно обнародованном письме.

В мае 2013 года Эпштейн написал, что хочет помочь Путину и России «переосмыслить финансовую систему», в письме генеральному секретарю Совета Европы Турбьёрну Ягланду.

В том же месяце в письме бывшему премьер-министру Израиля Эхуду Бараку Эпштейн утверждал, что Путин пытался организовать с ним встречу, но он отказался: «Путин просил, чтобы я встретился с ним в Санкт-Петербурге в то же время, что и его экономическая конференция. Я сказал ему «нет». Если он хочет встретиться, ему придётся выделить достаточно времени и обеспечить конфиденциальность - посмотрим, что будет».

В последующем письме 2014 года говорится о ещё одной возможной встрече Путина и Эпштейна.

«Привет, Джеффри, мне не удалось убедить Рида (Хоффмана, сооснователя LinkedIn – прим.ред.) изменить своё расписание, чтобы поехать и встретиться с Путиным вместе с тобой», - говорится в письме японского предпринимателя Джои Ито.

Другое письмо указывает на то, что запланированная на 2014 год встреча Путина и Эпштейна была отменена после катастрофы рейса MH17, когда над Украиной был сбит пассажирский самолёт, в результате чего погибли 298 человек.

В мае 2014 года - после Майдана в Украине и перехода Крыма под контроль России — Эпштейн в письме, предположительно адресованном французскому банкиру Ротшильду, отметил, что новое движение «должно предоставить множество возможностей».

В 2018 году Эпштейн направил письмо тогдашнему главе аппарата Белого дома при президенте Дональде Трампе Стиву Бэннону, сообщив о предстоящей встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова с Турбьёрном Ягландом. Вскоре после этого Эпштейн написал Ягланду, что Лавров сможет «получить представление о том, как разговаривать со мной». В той же переписке он хвастался, что помог бывшему постпреду России при ООН Виталию Чуркину «понять» президента Трампа.

«Чуркин был великолепен. После наших разговоров он понял Трампа. Тут нет ничего сложного - он должен выглядеть так, будто что-то получает, всё предельно просто», - заявил Эпштейн о Чуркине, который умер годом ранее, в 2017-м.

The New York Times отмечает, что по данным источников ФБР, Эпштейн находился в тесном контакте с бывшей участницей прокремлёвского молодёжного движения Машей Дроковой. Основанную в Кремниевой долине компанию Дроковой Day One Ventures обвиняли в том, что она могла быть создана для хищения американских технологий в рамках разведывательных операций.

Также отмечается, что американские представители сферы безопасности заявляли, что Эпштейн на протяжении долгого времени имел связи с российской организованной преступностью и, возможно, подвергался шантажу со стороны криминальных авторитетов. Его контакты с Россией годами находились под наблюдением американских спецслужб, а в Великобритании тревогу у разведки вызывала дружба Эпштейна с тогдашним принцем Эндрю, сообщают источники Mail on Sunday.

Один из источников указал на огромное число крайне влиятельных людей - включая вышеупомянутого принца Эндрю, Билла Клинтона и Билла Гейтса, - которые, как утверждается, оказывались в компрометирующих ситуациях из‑за Эпштейна.

«Это крупнейшая в мире операция «медовой ловушки», - сообщает источник изданию Mail on Sunday.

На данный момент фигуранты, упомянутые в файлах Эпштейна, отрицают какие-либо правонарушения или осведомлённость о сексуальных преступлениях Эпштейна в период знакомства с ним.

Напомним, что Джеффри Эпштейн умер в августе 2019 года в своей тюремной камере в исправительном центре Metropolitan Correctional Center на Манхэттене; его смерть была признана самоубийством через повешение.

Mail on Sunday также утверждает, что Эпштейн мог быть вовлечён в шпионскую деятельность благодаря покойному медиамагнату Роберту Максвеллу - отцу его подруги Гислейн. Максвелл, бывший британский политик и владелец газет, по сообщениям, в 1970-х годах сотрудничал с советскими спецслужбами, а также помогал израильской разведке «Моссад» вывозить евреев из Советского Союза в Израиль. По словам источников, его также подозревали в отмывании средств из России на Запад при содействии Эпштейна. Смерть Максвелла в 1991 году - его тело нашли в Атлантическом океане после того, как он исчез со своей яхты, уже давно является предметом конспирологических теорий.

Читайте по теме:

Адвокаты жертв Эпштейна требуют убрать материалы с сайта Минюста США

Билл Гейтс отреагировал на обвинения в новых файлах Эпштейна

В Турции заявили о возможном похищении детей из страны в рамках дела Эпштейна