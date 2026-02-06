СМИ: Вэнс прилетит в Армению 9 февраля, а уже на следующий день отправится в Баку

Большая делегация из США прибыла для подготовки визита Джей Ди Вэнса, пишет газета "Грапарак".

По данным издания, делегация прибыла на днях и разместилась в гостинице "Армения Мариотт". Они заняли целый этаж с десятками комнат под рабочую зону, из мебели остались только столы и стулья, остальное вынесли.

Издание пишет, что сотрудникам гостиницы запрещено находиться на этом этаже. Причем спят прибывшие в другой части гостиницы. Делегация прибыла на 2 недели.

Ожидается, что Вэнс прилетит в Армению 9 февраля, а уже на следующий день отправится в Баку.