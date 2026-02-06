«Бедствие века»: в Турции чтят память более 53 тысяч жертв землетрясений 2023 года

В третью годовщину разрушительных февральских землетрясений с эпицентром в провинции Кахраманмараш жители Турции чтят память свыше 53 тыс. жертв масштабной трагедии.

Подземные толчки магнитудой 7,7 и 7,6, произошедшие в один и тот же день (6 февраля) в 04:17 и 13:24 по местному времени, привели к разрушениям в более чем десяти турецких провинциях с общим населением 14 млн человек.

В результате «бедствия века», как называют февральские землетрясения 2023 года в Турции, пострадали около 107 тыс. человек.

На территориях общей площадью 120 тыс. кв. км были разрушены либо получили повреждения 676 тыс. жилых построек и 115 тыс. коммерческих объектов. Ущерб от землетрясений превысил 150 млрд долларов.

В зону бедствия в короткие сроки прибыли 11 488 спасателей из 93 стран мира, 35 250 специалистов местных поисково-спасательных служб и 142 тыс. сотрудников служб безопасности Турции.

В зоне землетрясения открылись 34 полностью оборудованных полевых госпиталя с операционными.

По данным турецкого Агентства по управлению стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD), для временного размещения 2,5 млн человек в пострадавшие районы было отправлено свыше 1 млн палаток, созданы 350 палаточных городков.

Уже к сентябрю 2023 года сотни тысяч людей были переведены из палаток в 428 сборных контейнерных городков либо переехали в общежития.

По линии AFAD более 351,5 тыс. семей получили помощь для покрытия расходов на аренду на общую сумму 1,45 млрд долларов.

Одновременно стартовали кампании по сбору помощи, в рамках которых по сегодняшний день собрано уже 4,89 млрд долларов.

В зону бедствия было отправлено около 150 тыс. грузовиков с гуманитарной помощью.

Турецкий Красный полумесяц, организации гражданского общества, муниципалитеты, государственные учреждения и благотворители с первых часов трагедии координировали действия по оказанию продовольственной помощи жителям зоны бедствия. Ежедневно среди пострадавших распределялось в среднем 4 млн порций горячей еды, было роздано 20 млн продуктовых наборов.

По поручению Президента Реджепа Тайипа Эрдогана уже на 15-й день после трагедии стартовали масштабные работы по восстановлению зоны бедствия.

В 174 районах 11 провинций Турции была создана 3481 строительная площадка. Территория восстановительных работ с участием 200 тыс. инженеров, архитекторов и рабочих была сопоставима по площади с Болгарией или Исландией.

По состоянию на конец 2025 года завершилось строительство более 455 тыс. построек.

Государство предоставило населению беспроцентные кредиты сроком на 10 лет с двухлетним льготным периодом погашения.

Процесс восстановления зоны бедствия не прекращается по сей день, что позволило во многом стереть страшные следы «бедствия века».

Источник: АЗЕРТАДЖ