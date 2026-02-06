«За деньги счастье не купишь»: Маск заявил, что деньги не сделали его счастливым

Американский предприниматель Илон Маск, который является самым богатым человеком в мире, согласился с утверждением, что счастье нельзя купить за деньги.

"Тот, кто сказал, что "счастье за деньги не купишь", действительно знал, о чем говорил", - написал он в соцсетях, закончив короткий пост грустным смайликом.

Публикация появилась на фоне обсуждения состояния Маска, который недавно стал первым в истории человеком с капиталом в $800 млрд и рассматривается как потенциальный первый триллионер.