Белый дом: Уиткофф и Кушнер отправятся на переговоры с иранцами в Оман

First News Media00:02 - Сегодня
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер отправляются в Оман на переговоры с должностными лицами Ирана, запланированными на 6 февраля.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов, комментируя сведения о контактах США с Ираном.

"Спецпосланник Уиткофф и Джаред Кушнер отправятся завтра (6 февраля - ред.) в Оман на эти переговоры. Посмотрим, к чему они приведут. Президент будет ждать отчета по итогам", - сказала она.



