В Китае откроют самый высокий мост в мире

В Китае возвели самый высокий мост в мире.

О скором открытии конструкции сообщает телеканал CGTN.

Подвесной мост, который еще до официального открытия приобрел статус рекордно высокого, построен на скоростной трассе Лючжи–Аньлонг в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая. Мост проходит над Большим каньоном Хуацзян, возвышаясь над ущельем на 625 метров. Общая длина переправы составляет 2,9 километра, а главный его пролет достигает рекордного 1,4 километра. Несущие элементы выполнены из стали и включают 93 сегмента общим весом около 22 тысяч тонн, что эквивалентно двум Эйфелевым башням.

Строительство переправы стартовало в начале 2022 года и анонсировалось не только в качестве важнейшей транспортной артерии региона, но и туристической достопримечательности. Как уточняется, благодаря мосту время в пути для автомобилистов сократится всего до двух минут, прежде маршрут занимал два часа. Движение по мосту запустят в воскресенье, 28 сентября.